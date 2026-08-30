我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

44歲小威重返美網 約克維奇：我也希望自己打到2028奧運

大峽谷暴洪急撤數十人 20多人疑似失聯

草間彌生經典南瓜 佳士得香港秋拍與巴斯奇亞同場領銜競標

記者孫曼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
草間彌生，《A-南瓜 (YHP) 》，壓克力 畫布，130.2 x 162公分，...
草間彌生，《A-南瓜 (YHP) 》，壓克力 畫布，130.2 x 162公分，2011年作，估價4,800萬港元起。（佳士得提供）

佳士得（Christie's）香港將於9月29、30日舉行二十及二十一世紀秋季藝術現場拍賣，即將迎來一件格外受到矚目的作品。29日舉槌的「二十及二十一世紀晚間拍賣」，將首度呈獻草間彌生2011年創作的大型畫作「A-南瓜（YHP）」，成為這位日本前衛藝術家離世後首批登上國際拍場的重要作品之一。

草間彌生於8月14日在東京一家醫院辭世，享年97歲，官方於8月27日公布消息。她一生持續創作，直到生命最後階段仍未停下畫筆。從圓點、無限網到南瓜，草間彌生以高度辨識性的視覺語言建立跨越世代與文化的藝術世界，無疑是當代藝術最具代表性的藝術家之一。

其中，「南瓜」更是草間彌生藝術生涯最重要的符號之一。南瓜不僅具有鮮明的個人意義，也象徵她的生命經驗，寄託希望與慰藉；她曾將南瓜視為與自己藝術旅程一路同行的存在。因為南瓜的象徵超越藝術家個人經歷，傳達對生命、愛與神秘的思考，因此成為她最受收藏家追捧的創作題材之一。

此次上拍的「A-南瓜（YHP）」壓克力畫作，尺寸達130.2×162公分，創作於2011年，過去未曾現身拍場。隨著草間彌生逝世消息曝光，這件作品也從單純的拍賣焦點，增添藝術家創作歷程的紀念價值。佳士得近年拍賣紀錄中，南光主題作品率創佳績，包括2024年一件草間彌生2022年大型「南瓜」雕塑於佳士得紐約以682萬6,000美元成交；2023年香港一件1981年「南瓜」則以1,610萬5,000港元成交。

與草間彌生同場競逐的另一重量級作品，則是尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）1984年的「古代科學家」，創作於巴斯奇亞國際聲望快速攀升的時期，畫面中央巨大人物帶有其標誌性的骷髏形象，並融合非洲、大洋洲藝術、神話、文藝復興、自然歷史、人體結構、音樂與流行文化等元素，展現其獨特且跨文化的藝術語彙。

此次秋拍將於9月29日至30日在香港The Henderson舉槌，適逢佳士得進入亞洲40周年，除巴斯奇亞與草間彌生外，拍場亦將呈獻趙無極、奈良美智、傑哈德・李希特等藝術家的作品上拍。精選拍品亦將於拍全巡迴亞洲各城市舉辦預展，台北預展時間為9月12至13日於Dopeness Art Lab舉辦。

9月29日二十及二十一世紀晚間拍賣，安妮塔馬賽賽何《婦女餵雞》，油彩 畫布，80...
9月29日二十及二十一世紀晚間拍賣，安妮塔馬賽賽何《婦女餵雞》，油彩 畫布，80.5 x 150公分，1979年作，估價900萬港元起。（佳士得提供）

9月30日二十及二十一世紀日間拍賣，傑哈德李希特油彩 畫布，62 x 62公分，...
9月30日二十及二十一世紀日間拍賣，傑哈德李希特油彩 畫布，62 x 62公分，1990年作，估價800萬港元起。（佳士得提供）

9月29日二十及二十一世紀晚間拍賣，克麗絲汀嬡珠《最高玩家 01》，油畫棒 畫布...
9月29日二十及二十一世紀晚間拍賣，克麗絲汀嬡珠《最高玩家 01》，油畫棒 畫布，170 x 200公分，2016年作，估價700萬港元起。（佳士得提供）

9月30日二十及二十一世紀日間拍賣，奈良美智《Q & A 》，壓克力 畫布，67...
9月30日二十及二十一世紀日間拍賣，奈良美智《Q & A 》，壓克力 畫布，67.9 x 54.6公分，1995年作，估價1,200萬港元起。（佳士得提供）

尚米榭巴斯奇亞《古代科學家》，壓克力 油畫棒 複印及紙本拼貼 畫布，169 x ...
尚米榭巴斯奇亞《古代科學家》，壓克力 油畫棒 複印及紙本拼貼 畫布，169 x 156公分，1984年作，估價5,600萬港元起。（佳士得提供）

9月29日二十及二十一世紀晚間拍賣拍品，趙無極《無題》，油彩 畫布，95 x 1...
9月29日二十及二十一世紀晚間拍賣拍品，趙無極《無題》，油彩 畫布，95 x 100 公分，1957年作，近期重獲發現首現市場之作，估價2,200萬港元起。（佳士得提供）

精華 FAQ

  • 最受矚目的作品是草間彌生2011年創作的壓克力畫作「A-南瓜（YHP）」，尺寸達130.2×162公分，將首度登上拍場，成為焦點拍品之一。

  • 草間彌生於8月辭世後，這件未曾現身拍場的作品不僅是市場焦點，也被視為她創作歷程的重要紀念，因而同時具備藝術與情感價值。

  • 同場還有巴斯奇亞1984年作品《古代科學家》，以及趙無極、奈良美智、傑哈德・李希特等作品；拍賣將於9月29日至30日在香港The Henderson舉行，台北預展為9月12至13日。

草間彌生 南瓜 香港

上一則

千金難買早知道(下)

延伸閱讀

草間彌生辭世 創作故宮南院「南瓜精靈」公共藝術吸睛

草間彌生辭世 創作故宮南院「南瓜精靈」公共藝術吸睛
草間彌生揮別傳奇的「藝」生 在德國的展覽才落幕

草間彌生揮別傳奇的「藝」生 在德國的展覽才落幕

日本前衛藝術大師草間彌生逝世 享壽97歲 繽紛圓點作品風靡全球

日本前衛藝術大師草間彌生逝世 享壽97歲 繽紛圓點作品風靡全球
草間彌生97歲辭世 大中央麥迪遜車站留晚年鉅作

草間彌生97歲辭世 大中央麥迪遜車站留晚年鉅作

熱門新聞

康熙硃批漢文奏摺錯字不少，其中以「錯別字」為大宗，比方將「以後」寫成「已後」。（故宮提供）

朕也會筆誤 康熙勇奪「錯別字大王」 雍正大方「校正回歸」

2026-08-24 18:47
北港天主堂神父徐景山原籍大陸東北，後入美籍，來台服務、爭取歸化多年終於取得身分證。（記者蔡維斌／攝影）

爭取歸化20年 67歲陸裔神父領中華民國身分證高喊「愛台灣」

2026-08-26 07:00
1938年蔣勳父母結婚，婚禮後酒樓即被日軍炸毀。

水瓶母親(上)

2026-08-22 02:00

第二故鄉──宜蘭

2026-08-27 02:00
隱地（左一）與妻子林貴真（左二）在家接待夏烈（右一）、龔明祺伉儷。（圖／夏烈提供）

夏烈和我

2026-08-29 02:00
印度焦特布爾 - 烏邁德宮外觀。（路透）

全球10處裝飾藝術傑作 去過美國這兩地嗎？

2026-08-29 09:25

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂
不合群但智商超群 3星座「不走尋常路」成為人生贏家

不合群但智商超群 3星座「不走尋常路」成為人生贏家
華女長途旅行剛回美 馬上衝好市多買這款「寶藏產品」

華女長途旅行剛回美 馬上衝好市多買這款「寶藏產品」
新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高

新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高