全球10處裝飾藝術傑作 去過美國這兩地嗎？

印度焦特布爾 - 烏邁德宮外觀。（路透）

即使歷經百年，裝飾藝術風格的魅力依然不減，去年為紀念這場藝術運動百周年而掀起的慶祝熱潮，就是最好的證明；即使是設計界新手也能認出紐約克萊斯勒大廈尖頂閃亮的裝飾藝術風格，而這種建築風格的影響力早已超越西方國度。

設計網站ELLE DECO報導，新書「裝飾藝術世界」（Art Deco World）追溯這股影響力如何跨越文化與地域，在世界各地生根發芽，以及呈現的獨特樣貌；從印度 到冰島 ，建築師長期透過在地視角詮釋裝飾藝術，將大膽的幾何圖案、銳利線條、拋光金屬與對比色彩，帶入每個角落。

將於9月1日發行的新書，剖析這些地域性的演變，並揭開裝飾藝術如何轉化為室內設計的幕後故事，深入探訪倫敦的埃爾特姆宮（Eltham Palace）、印度的烏邁德宮（Umaid Bhawan Palace）等奢華宅邸。

作者、建築史學家查韋斯（Max Chavez）指出，目前正處於裝飾藝術的「第三波」浪潮中，如曼哈頓中城的「玫瑰山」（Rose Hill Tower）以及「布魯克林 大廈」（Brooklyn Tower）等建築，正對紐約的天際線產生深遠影響。以下是「裝飾藝術世界」書中提及10處全球裝飾藝術代表作：

1. 密蘇里州堪薩斯市 - Crown Center

Crown Center內的「The American」餐廳，由美國建築師普拉納（Warren Platner）於1974年設計，以舞台效果、華麗材質及跨界風格著稱。在普拉納的設計中，這種當時尚未明確定義的風格融合了哥德式扇形拱頂與新形式主義，營造出近似「輕裝飾藝術」的氛圍，這種風格已滲入當今的復興潮流中。

2. 法國 - 比亞里茨水族館（Biarritz Aquarium）

這座由法國建築師希里亞Joseph Hiriart、拉法耶（François Lafaye）與拉庫雷爾（René Lacoureyre）設計的流線型海濱水族館，於1933年啟用。

3. 密西根州底特律 - 嘉德大廈（Guardian Building）

位於底特律金融區的嘉德大廈入口處，裝飾著陶藝家斯特拉頓（Mary Chase Stratton）創作的皮瓦比克（Pewabic）瓷磚馬賽克，以及雕塑家帕爾杜奇（Corrado Parducci）的作品。這座被列為國家歷史地標的摩天大樓，於1929年竣工。

4. 印度齋浦爾 - Raj Mandir電影院

這座浪漫的電影院將1970年代的風格融入現代藝術風格，波浪狀、蛋白霜般流線造型，出自印度建築師W·M·納姆喬希（Namjoshi）之手。

5. 冰島 - 阿克雷里（Akureyri）大教堂

這座由冰島建築師薩德努松（Guðjón Samúelsson）設計、於1940年落成的雄偉山頂教堂，以階梯狀的雙塔立面而聞名。

6. 印度焦特布爾 - 烏邁德宮

由英國建築師蘭徹斯特（Henry Vaughan Lanchester）設計，於1943年落成，這座宮殿將華麗的裝飾藝術細節與古典及印度建築元素融為一體。海景壁畫為波蘭視覺藝術家諾布林（Stefan Norblin）所創作。

7. 印尼萬隆 - Isola別墅

這座別墅由荷蘭建築師斯科梅克（Charles Wolff Schoemaker）設計，於1933年竣工，流線形外觀及近乎航海風格的設計包含優美弧線，以及可俯瞰周邊景觀的陽台。

8. 泰國合艾 - 瑪哈泰佛塔（Phra Maha Chedi Tripob Trimongkol）

這座閃閃發光的不鏽鋼佛塔於2006年完工，透過極現代感的材質組合，重新詮釋了傳統佛教建築。

9. 香港 - 中環中心（The Center）

這座由建築師劉榮廣、伍振民設計、於1998年落成的摩天大樓，坐落於中環皇后大道中，以幾何造型及夜間燈光點綴的外牆而廣為人知。

10. 倫敦 - 埃爾特姆宮

埃爾特姆宮的穹頂門廳由瑞典建築師恩斯特羅默（Rolf Engströmer）設計，牆面飾有瑞典藝術家韋克梅斯特（Jerk Werkmäster）的鑲木工藝，並鋪設了美國織品設計師多恩（Marion Dorn）設計的地毯。