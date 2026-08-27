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草間彌生辭世 創作故宮南院「南瓜精靈」公共藝術吸睛

記者魯永明／嘉義即時報導
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以繽紛圓點、網狀圖案及南瓜裝置聞名全球的日本前衛藝術家草間彌生辭世，享耆壽97歲...
以繽紛圓點、網狀圖案及南瓜裝置聞名全球的日本前衛藝術家草間彌生辭世，享耆壽97歲。草間彌生辭世消息傳出，讓嘉義縣故宮博物院南部院區戶外，草間彌生為南院創作的公共藝術品「南瓜精靈」受注目，彌足珍貴。（取材自故宮南院官網）

以繽紛圓點、網狀圖案及南瓜裝置聞名全球的日本前衛藝術家草間彌生，8月14日因多重器官衰竭東京都醫院辭世，享耆壽97歲。草間彌生辭世消息傳出，台灣嘉義縣故宮博物院南部院區戶外，草間彌生為南院創作的公共藝術品「南瓜精靈」受注目，彌足珍貴。

故宮南院官網介紹，「南瓜精靈」是草間彌生少數石雕作品，材質包括花崗石、馬賽克及抿石子，高176公分、長400公分、寬300公分，設置於館東景觀區。「南瓜精靈」保留草間彌生最具辨識度圓點元素，將南瓜塑造成彷彿具有生命與性格的存在。作品以深色石材搭配圓點圖案，呈現沉穩卻又帶有童趣的視覺效果，讓藝術作品與南院自然景觀相呼應。

故宮南院2015年開館試營運規畫戶外公共藝術，將70公頃景觀空間納入藝術展示。草間彌生的「南瓜精靈」是其中重要作品之一，南院特別規畫「南瓜精靈廣場」，讓遊客不必進入展館，就能近距離欣賞這件國際級藝術家的作品。

「南瓜精靈」不只是草間彌生少數石雕創作，也具有與故宮典藏及南院建築對話意涵。作品造型與色澤被賦予玉石般質感，部分設計更借鑑台灣山岳意象；南瓜上的圓點宛如園林漏窗，與博物館建築及周遭景觀形成借景關係。

草間彌生辭世，這件「南瓜精靈」更顯珍貴。對前往故宮南院參觀的民眾而言，除欣賞館內典藏與展覽，也可走進戶外景觀區，在「南瓜精靈廣場」與草間彌生親自創作作品相遇，感受藝術大師留在嘉義的藝術印記。

以繽紛圓點、網狀圖案及南瓜裝置聞名全球的日本前衛藝術家草間彌生辭世，享耆壽97歲...
以繽紛圓點、網狀圖案及南瓜裝置聞名全球的日本前衛藝術家草間彌生辭世，享耆壽97歲。草間彌生辭世消息傳出，嘉義縣故宮博物院南部院區戶外，草間彌生為南院創作公共藝術品「南瓜精靈」受注目，彌足珍貴。圖／截自故宮南院官網

精華 FAQ

  • 報導指出，草間彌生於8月14日因多重器官衰竭，在東京都醫院辭世，享耆壽97歲。她以圓點、網狀圖案與南瓜作品聞名全球。

  • 南瓜精靈是草間彌生少數石雕作品之一，材質包含花崗石、馬賽克及抿石子，外觀保留標誌性圓點元素，尺寸高176公分、長400公分、寬300公分。

  • 南瓜精靈設置於南院東側景觀區，與建築及自然景觀對話，還有專屬的南瓜精靈廣場，讓遊客不必進館也能近距離欣賞國際級藝術家的創作。

草間彌生 故宮 南瓜

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