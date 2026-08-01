「榮眷・光景」東京開展 引領日本觀眾認識台灣歷史

文化部駐日台灣文化中心主辦的主題攝影展「沉默的空間、肖像、身體－榮眷・光景」7月31日在東京台灣文化中心開幕，集結攝影家黃子明、沈昭良，以及嘉義市「眷戀眷村」攝影計畫作品。攝影家黃子明（左）與攝影家港千尋一同觀展。（台灣文化中心提供）

文化部駐日台灣文化中心主辦的主題攝影展昨天在東京台灣文化中心開幕，集結攝影家黃子明、沈昭良，以及嘉義市「眷戀眷村」攝影計畫作品，從「身體」、「肖像」與「空間」3個面向出發，帶領觀眾重新認識台灣近現代歷史中的人物故事與共同記憶。

台灣文化中心主任曾鈐龍致詞時表示，攝影不只是記錄一瞬間，更能保存一個時代的記憶。這次展覽透過不同創作者的視角，讓觀眾看見歷史如何留存在人的身體、生活空間與世代記憶之中，也展現台灣對歷史文化保存與傳承的重視。

曾鈐龍指出，台灣與日本 有著深厚的歷史連結，兩地都相當重視文化資產與歷史記憶的保存，因此即使展覽講述的是台灣的故事，日本觀眾也能從中找到共鳴，進一步促進台日文化交流與相互理解。

本次展覽題為「沉默的空間、肖像、身體－榮眷・光景」，由日本美術史家、東京藝術大學名譽教授伊藤俊治策劃，一次呈現3組不同主題的作品。

黃子明長年追蹤韓戰戰俘與榮民的人生，透過鏡頭記錄戰爭留在身體上的痕跡，以及他們晚年的生活樣貌；沈昭良則以鏡頭捕捉高雄海軍自強新村這座「全台唯一未被拆除、至今依然活著」的眷村光景與濃厚的人情味；嘉義市「眷戀眷村」攝影計畫則聚焦眷村改建後的新生活，呈現不同世代如何延續眷村文化與認同。

開幕後也舉辦攝影講座，由攝影家港千尋主持，策展人伊藤俊治與黃子明、沈昭良分享創作歷程，吸引不少攝影與藝術愛好者到場聆聽。

伊藤俊治表示，展覽以國共內戰與韓戰為背景，探討這兩場深刻影響戰後東亞、卻逐漸淡出日本社會記憶的歷史事件。

他指出，台灣從日本統治結束後，又經歷戒嚴與冷戰時期，累積出複雜而多元的歷史記憶，而攝影除了記錄歷史，也能陪伴、撫慰創傷，希望日本觀眾透過作品感受到歷史背後的人與故事。

黃子明分享，自己從1989年開始拍攝韓戰戰俘，透過長期紀錄與口述訪談，還原當年戰俘營內激烈的陣營鬥爭，揭示「反共刺青」背後被時代脅迫的無奈真相。他也拍攝榮民晚年的生活空間，讓被時代洪流淹沒的個人生命重新被聽見與看見。

沈昭良則說，眷村對他而言不只是建築，而是一種生活方式與情感連結。隨著都市更新，不少眷村陸續消失，他懷著「非拍不可」的使命感，希望趁還來得及，用影像留下這些真實的生活景象，保存屬於那個年代的共同記憶。

曾鈐龍表示，希望透過這次展覽，讓更多日本民眾認識台灣多元的歷史文化，也藉由攝影這項跨越語言與國界的藝術形式，持續深化台日文化交流。展覽將展至9月18日。

文化部駐日台灣文化中心主辦的主題攝影展「沉默的空間、肖像、身體－榮眷・光景」7月31日在東京台灣文化中心開幕，與會者合影。左起依序為攝影家沈昭良、台灣文化中心主任曾鈐龍、攝影家港千尋、策展人伊藤俊治、攝影家黃子明。（台灣文化中心提供）