日本小說家東野圭吾去世 下月推出的「伽利略」系列成遺作

台灣曾改編東野圭吾「嫌疑犯Ｘ的獻身」舞台劇。(圖／笨鳥工作室提供)

日本 出版社講談社7月27日發布訃告稱，著名推理小說家東野圭吾已於7月23日凌晨因結腸癌去世，享壽68歲，葬禮已由其家屬低調舉行。

東野圭吾一生創作106部小說，代表作包含「嫌疑犯X的獻身」、「白夜行」、「伽利略」系列，作品在日本累計發行量約1億900萬冊，並出版至全球41個國家與地區。

其中「嫌疑犯X的獻身」在內的「伽利略」系列，後來由男星福山雅治主演改編為影視作品，大受歡迎。此外，「白夜行」、「假面飯店」系列及「解憂雜貨店」等作品，也陸續改編成電影、電視劇，在日本及海外均享有高知名度。

除了創作之外，東野圭吾也積極投入日本推理文壇事務，2009年至2013年擔任日本推理作家協會理事長，2014年至2019年擔任直木獎評選委員。

東野圭吾原訂於8月5日推出「伽利略」系列最新長篇小說「永遠的記憶」，如今卻在新作上市前辭世，消息傳出後令日本文壇與廣大書迷深感惋惜。

講談社聲明指出，東野圭吾「創造的故事將持續吸引無數讀者，希望大家今後也能繼續閱讀東野先生的作品。」