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寫紅「破案天才伽利略」日本小說家東野圭吾去世 享壽68歲

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寫紅「破案天才伽利略」日本小說家東野圭吾去世 享壽68歲

記者李姿瑩／即時報導
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東野圭吾不敵癌症病魔過世。圖／摘自oricon news
東野圭吾不敵癌症病魔過世。圖／摘自oricon news

日本推理小說巨擘東野圭吾23日因大腸癌辭世，享壽68歲。講談社今（27）日證實消息，並表示東野圭吾於7月23日凌晨病逝，告別式已採家族葬形式低調舉行，家屬婉拒香典、鮮花及弔唁電報，也盼外界不要打擾家人，後續追思會相關安排將另行公布。

東野圭吾1958年出生於大阪市，畢業於大阪府立大學電機工程學系，曾任職於製造業擔任工程師，並利用工作之餘投入小說創作。他於1985年憑藉以女子高中為舞台的密室推理小說「放學後」榮獲第31屆江戶川亂步獎正式出道，1999年再以「秘密」獲得日本推理作家協會獎，奠定日本推理文壇代表作家的地位。

2005年出版的「嫌疑犯X的獻身」成為其最具代表性的作品之一，故事描寫天才數學教師策畫完美犯罪，與身為物理學家的舊友展開精彩鬥智，兼具縝密推理與動人愛情元素，不僅榮獲第134屆直木獎，更拿下本格推理小說大獎，成為日本推理文學經典。

「嫌疑犯X的獻身」所屬的「破案天才伽利略」系列，也由福山雅治主演改編成電視劇及電影，掀起亞洲熱潮。此外，「白夜行」、「解憂雜貨店」、「加賀恭一郎」系列及「假面飯店」系列等作品，也都曾改編為影視作品，在日本及海外廣受歡迎。

東野圭吾一生創作超過百部小說，截至2026年8月即將出版的新作「永遠的記憶」為止，共出版106部著作（不含合著），累積發行量早於2023年便突破1億冊。他曾獲中央公論文藝獎、柴田鍊三郎獎、吉川英治文學獎、野間出版文化獎、菊池寬獎、日本推理文學大獎等多項殊榮，並於2023年獲頒紫綬褒章，以表彰其對日本文學的卓越貢獻。

除了創作之外，東野圭吾也長期投入推理文壇事務，2009年至2013年擔任日本推理作家協會理事長，2014年至2019年則出任直木獎評審委員。原定於8月5日出版的「伽利略」系列最新長篇小說「永遠的記憶」，也成為他留給讀者的最後一部作品。

講談社在訃聞中表示，東野圭吾筆下創造無數扣人心弦的故事，相信未來仍將持續感動一代又一代讀者，並向這位日本文壇巨擘致上最深的哀悼。

東野圭吾作品之一「解憂雜貨店」。（圖／皇冠提供）
東野圭吾作品之一「解憂雜貨店」。（圖／皇冠提供）

精華 FAQ

  • 講談社證實，東野圭吾於7月23日凌晨因大腸癌病逝，享壽68歲；其告別式已以家族葬形式低調舉行，家屬也婉拒外界打擾與弔唁。

  • 他在1985年以《放學後》拿下第31屆江戶川亂步獎正式出道，之後又以《秘密》獲日本推理作家協會獎，逐步奠定其推理小說巨擘地位。

  • 《嫌疑犯X的獻身》最具代表性，並帶動《破案天才伽利略》系列影視化；此外，《白夜行》、《解憂雜貨店》等也廣受歡迎，累計出版106部著作。

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