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擊敗泰勒絲 韓團BTS二度奪下全美音樂獎「年度藝人」

龍應台基金會講座／梅嘉樂、王智明談政治偶像與反抗隱密藝術

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(圖／龍應台基金會提供）
(圖／龍應台基金會提供）

龍應台基金會邀請到漢學家梅嘉樂透過解構媒介與符號，透過跨文化的多元視角，拆解圖像背後精彩又神祕的權力編碼。

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弟弟的上海之旅

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《臺灣漫遊錄》英文版英國時間5月19日成為布克國際獎得主，是華語作品第一本獲此大獎。繼美國國家圖書獎翻譯文學大獎後，楊双子（左）與英譯者金翎（右）再度拿下大獎。(取自春山出版臉書粉專)

「臺灣漫遊錄」獲布克國際獎 楊双子：生為台灣人是我的幸運

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