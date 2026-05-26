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藝文新聞
龍應台基金會講座／梅嘉樂、王智明談政治偶像與反抗隱密藝術
本報訊
2026-05-26 03:07 ET
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(圖／龍應台基金會提供）
龍應台基金會邀請到漢學家梅嘉樂透過解構媒介與符號，透過跨文化的多元視角，拆解圖像背後精彩又神祕的權力編碼。
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