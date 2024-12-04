銷量與影響力不輸金庸、張愛玲 瓊瑤卻拒絕進入文學史

瓊瑤創造一個世代的愛情經典，卻拒絕進入文學史。圖／取自瓊瑤臉書

「不拖累所愛 也超越病魔......有如雪花與火花同時綻放，我將飛向可以起舞的星河。」作家瓊瑤 在臉書 上留下宛如瓊瑤小說的唯美浪漫文句後，選擇尊嚴死離開人世。文訊總編輯封德屏表示，瓊瑤創造一個世代的愛情經典，卻拒絕進入文學史、婉拒文訊邀請作傳。遠流董事長王榮文則說，瓊瑤和平鑫濤打造的「文學影視化一條龍」模式，迄今無人能敵，連金庸也無法超越。

瓊瑤1949年隨家人遷至台灣，九歲發表第一篇小說「可憐的小青」，1963年以半自傳愛情小說「窗外」一舉成名，「窗外」改拍成電影後捧紅了女主角林青霞，也開啟台灣「三廳電影」時代。瓊瑤創作生涯橫跨半個世紀，出版六十餘部小說，並參與多部電影及電視劇的劇本創作。代表作如「我是一片雲」、「幾度夕陽紅」等均被改編為膾炙人口的影視作品，她製作的電視劇如「還珠格格」，更成為跨世代的經典。「瓊瑤經濟」估計上億美元，捧紅了近百位明星。

在一九六○、七○年代，瓊瑤小說是女孩子「躲在棉被裡偷偷看」的愛情經典。封德屏回憶，她從小學三年級開始、跟著兩個姊姊讀瓊瑤小說，一路讀到上大學，接著看瓊瑤作品改編的電影和電視劇。她認為瓊瑤小說不論是文字或國學造詣都是上乘，編織愛情的憧憬更令人心醉神迷，深深影響三、四、五年級生的愛情觀。

「我們這一代的少女都是看瓊瑤長大的。」一位編輯瓊瑤作品多年的五年級出版人表示，瓊瑤本人情感豐富，而她把自己豐富的情感透過小說傳遞給所有讀者。她書中的喜怒哀樂都是真的，而瓊瑤把這些情感放大，「現實中不會有那麼強烈的愛恨情仇，人們只能透過瓊瑤的電視劇和小說感受、感受原來喜歡人可以喜歡到這個程度」，這也是瓊瑤小說的魅力所在。

王榮文初二時在書店 看到「幾度夕陽紅」，他雖不是少女，卻也為書中的文采折服。他表示，如果說金庸是華文世界「第一個把歷史地理知識成功放入小說的作家」，瓊瑤就是第一個「成功把古典詩詞放進大眾小說的作家」。而瓊瑤和平鑫濤創造的「文學影視一條龍」模式，以及透過這種模式打造巨星的影響力，「目前無人能敵」，連金庸也無法超越。

瓊瑤橫跨兩岸的影響力，連張愛玲也欣羨。張愛玲是皇冠的元老級作家，她在寫給宋淇的信中，多次提到瓊瑤驚人的銷售量。張愛玲認為瓊瑤作品在中國銷量驚人「也是意中事」，因為中國「想看(愛情小說)的慾望壓抑太久了」。張愛玲在信中寫道，離開中國前，中國文人桑弧曾以蘇聯小說銷量為例，認為中國會有「天文數字」的市場潛力，勸張愛玲為此留在中國發展，「結果實現這些數字的倒是台灣作品，不是大陸的，也真是歷史的反諷。」

瓊瑤作品橫跨兩岸、影響逾半個世紀，卻長年為文學界所排斥。封德屏透露，文訊建構文學史時，將瓊瑤列入120位作家中，想為她評論作傳、卻被瓊瑤拒絕了，「她拒絕讓學者談她、也拒絕被放入台灣文學史。」

王榮文則說，瓊瑤當年拒絕長照平鑫濤、想讓伴侶「尊嚴死」的理念引發爭議，如今她以自己的生命貫徹此一愛情理念。「這是她的愛情觀，一般人不能理解」，但瓊瑤也不在乎別人的理解。