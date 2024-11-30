我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區感恩節驚魂 愛車與4歲女兒被劫 警方迅速追回

爭議不亞於蓋茨 川普欽點前國安官員巴特爾任FBI局長

梅克爾回憶錄熱賣 下午的簽書會 讀者早上9時搶排隊

中央社／柏林1日電
德國前總理梅克爾發行回憶錄。(路透)
德國前總理梅克爾發行回憶錄。(路透)

曾擔任德國16年總理的梅克爾（Angela Merkel）出版回憶錄「自由」，旋即登上德國銷售排行榜冠軍。這位兩德統一後德國最有影響力的女性政治領袖卸任3年，人氣依舊旺。回憶錄也為即將迎接明年國會大選的德國民眾，提供檢視德國20年來重要政治與歷史事件的契機。

柏林市中心最大百貨書店杜斯曼（Dussmann）本周出現罕見排隊熱潮。簽書會尚未開始，隊伍已繞過書店半個街區，下午4時開始的活動，早上9時即有讀者排隊等待。

他們手裡拿的著作梅克爾最新出版回憶錄「自由」。梅克爾不僅在這本書中細數執政時期，如何應對歐洲金融海嘯、福島核災、敘利亞難民危機等近代重大歷史事件，也分享她在柏林圍牆倒塌以前，在東德的生活。

長長的簽書會排隊人潮裡，有老有少，有媽媽帶著小孩，也有許多來自世界各國的柏林外籍居民，而占比最多的是35歲以下的年輕讀者。

讀者梅麗莎（Melesse）表示，她雖然不是梅克爾所屬政黨基民盟（CDU）的選民，但卻是梅克爾的粉絲，作為一名來自東德的女性，梅克爾能在男性主導的政壇占有一席之地，讓梅麗莎很敬佩。

今年是柏林圍牆倒塌35周年，70歲的梅克爾人生一半歲月在東德渡過，許多年輕讀者說，在700頁厚厚的回憶錄中，最感興趣的是梅克爾分享東德生活的章節，因為「那是他們出生以前的時代，沒經歷過所以特別好奇」。

提到梅克爾執政時期印象最深刻的政策，多數受訪者表示，是2015年的難民政策，當時梅克爾決定對來自敘利亞的數十萬難民敞開大門，飽受爭議與批評。

梅克爾自述，難民危機是她起心動念寫回憶錄的起點，認為書是讓人們了解她所做政治決策背後考量的最好載體。

對此，有受訪者認為，難民政策徹底改變了德國的社會與經濟，也有外籍居民評價，它使德國在外國人印象中變成一個開放友善的國家。

除了難民政策，2009年梅克爾率德國渡過歐債危機並啟動「債務剎車」（Schuldenbremse）機制、2011年福島核災發生後德國決定全面廢核，都是簽書會民眾認為梅克爾對德國影響最深的政策。

而這些她留下來、無論對國家造成正面影響還是負面衝擊的政治遺產，無一不是現今德國仍在激烈辯論的焦點議題。這本「卸任總理回憶錄」，也為即將迎接明年2月國會大選的選民，提供一個重新梳理與檢視近20年重要政治與歷史事件的契機。

梅克爾 德國 書店

上一則

一起來讀書吧

延伸閱讀

菲律賓、德國同意簽署國防協議 因應北京南海行為

菲律賓、德國同意簽署國防協議 因應北京南海行為
「不知梅克爾怕狗」 普亭再求原諒 否認17年前故意嚇她

「不知梅克爾怕狗」 普亭再求原諒 否認17年前故意嚇她
天還未亮 Outlet凌晨5點排隊上百人

天還未亮 Outlet凌晨5點排隊上百人
搶感恩節黑五特價 Outlet上百人摸黑凌晨五點排隊

搶感恩節黑五特價 Outlet上百人摸黑凌晨五點排隊

熱門新聞

在緊要處走對一步

2024-11-25 01:02
圖/123RF

那些人，那些事

2024-11-27 01:02
文農學圃一隅的中國盆景。（圖／作者崔淼淼提供）

盆景迷思

2024-11-27 01:00
阿姆斯特丹市中心老教堂（Oude Kerk）的地面由兩千多塊墓碑組成，下方埋葬了逾一萬人，如今絕大部分已掏空。（圖/韓璞提供）

再談不知死，焉知生？

2024-11-24 01:02

人生第一次住院

2024-11-29 01:05
一八三二年建成的石頭教堂，經過兩次火災，外觀依舊宏偉。（圖／作者龔剴提供）

美東隨意遊

2024-11-24 01:02

超人氣

更多 >
3星座晚婚機率大 但婚後生活最和樂

3星座晚婚機率大 但婚後生活最和樂
陸生團清華校花氣質神似劉亦菲 將訪日月潭圓兒時夢

陸生團清華校花氣質神似劉亦菲 將訪日月潭圓兒時夢
老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀

老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀
黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多
明年起 好市多這個商品專區將消失

明年起 好市多這個商品專區將消失