紐約拍賣季開跑 莫內「睡蓮」以6550萬美元落槌

印象派大師莫內的「睡蓮」（Water Lilies），19日在蘇富比拍賣會上以6,550萬美元落槌，為今年紐約拍賣季揭開強勁序幕。 （美聯社）

印象派大師莫內（Claude Monet）的「睡蓮」（Water Lilies），19日在蘇富比拍賣 會上以6,550萬美元落槌，為今年紐約拍賣季揭開強勁序幕。外界也將藉此密切關注藝術市場未來走向的最新線索。

道瓊社報導，莫內這幅1914-1917年間完成的寶石色調「睡蓮」，預期售價約6,000萬美元，未料舉槌後吸引三位頑強買家爭相喊價，最後由一位匿名亞洲買家透過電話競標成功。這是該幅畫作首次進入拍賣市場，賣家為佛州 棕櫚灘（Palm Beach）一家美妝品牌執行長Sydell Miller。

莫內的畫作不論市況好壞，在全球藝術市場都足具吸引力，其作品拍賣價格的最高紀錄，是2019年以1.107億美元出售的「乾草堆」（Meules）系列畫作之一，其次是2018年由洛克斐勒家族以8,470萬美元售出、近6英尺寬的1914-1917年畫作「綻放的睡蓮」（Nymphéas en fleur）。

一些藝術品經紀人表示，剛賣出的這幅以池塘為景的畫作，和「綻放的睡蓮」一樣，是莫內運用強烈的紫藍色調所作。相較於他著名的藻綠色調睡蓮池系列，買家通常願意對擁有此色調的作品開出更高價格。

此外，「睡蓮」約5英尺高的尺幅，也是一大賣點。過去十年來，相較於莫內早期較小尺幅的庭園景觀作品，藏家開始偏好莫內較晚期、尺幅較大的版本，因為掛在牆上更有氣勢。而剛在蘇富比落槌的「睡蓮」，是20年來在拍賣會上露臉，最大直幅的睡蓮題材畫作。

今年來藝術市場不景氣的情形，使外界對蘇富比的財務狀況充滿疑問。蘇富比上周在香港 以3,250萬美元賣出羅斯科（Mark Rothko）1954年的「無題（黃與藍）」，比該畫作九年前拍賣時的落槌價格低30%。

蘇富比表示，香港拍賣會6,400萬美元的整體成績，符合預期。「睡蓮」18日在紐約的銷售成績，對蘇富比而言可謂一項重大勝利。