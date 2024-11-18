邱妙津「囚徒」英國出版 譯者許勝吉談翻譯與再造

英國異鄉客出版社11月推出台灣短篇小說系列「假想ká-sióng」，翻譯5部台灣文學作品，包括譯自邱妙津的經典短篇小說「囚徒」。出版社並邀請翻譯文學家許勝吉與另一位譯者游騰緯駐村英國諾威治1個月，參與新書宣傳與推廣。（異鄉客出版社提供）

英國異鄉客出版社（Strangers Press）11月推出台灣短篇小說系列「假想ká-sióng」，翻譯5部台灣文學作品為英文，其中包括文學翻譯家許勝吉譯自邱妙津的經典短篇小說「囚徒（Cage）」。許勝吉希望未來還能透過文學翻譯，讓英語讀者認識台灣更多不同面貌。

2021年，駐英文化組協助與英國當地機構討論合作，與台灣文學館共同推動外譯計畫，執行為期3年的人才培育。計畫包括舉辦翻譯工作坊，並從工作坊學員中挑選合適人選，於今年推出台灣短篇小說系列，許勝吉便是參與的學員之一。

許勝吉畢業於靜宜大學英國語文學系，並獲得英國薩爾佛大學（University of Salford）英文文學碩士，之後居住於曼徹斯特（Manchester），並擔任教職教授英語、文學、語言學等課程，以及培訓英文教師。

許勝吉翻譯過多部短篇小說，包括林佑軒 「女兒命（A Daughter）」、合譯徐譽誠「紫花（Violet）」，以及與加拿大 詩人共同合作翻譯的台灣漢詩八首（Eight Taiwanese Poems: A Collaboration）。

「囚徒」曾獲第一屆中央日報短篇小說首獎，也是邱妙津首部得獎作品。許勝吉坦言，得知要翻譯邱妙津的作品時相當受寵若驚，因她多部代表作「鱷魚手記」、「蒙馬特遺書」都已經被很厲害的譯者翻譯成英文版。

許勝吉指出，邱妙津此部作品原文在描寫現實與虛幻中跳躍、有些段落的句子相當長，讓他感覺有些難以掌握。但他認為，翻譯更像是「再造」的過程，譯者的主觀性相當重要，需要選擇簡化與保留的部分，才會讓文章在英文語境下成立。

被問及外譯文學常被質疑與原文有所出入，好比今年諾貝爾 文學獎得主韓江的作品「素食者」，這部書在美國發行的英譯本，就被認為譯者翻譯錯誤與過度延伸。

許勝吉則提出他的看法，翻譯是要讓另一個文化背景下的讀者了解並接觸，他以台灣以外地區經過調整的「珍珠奶茶」為比喻，說明翻譯也需要順應當地文化做出調整，才有機會讓另一群讀者理解並接受。

此外，許勝吉表示，雖然已在英國生活20餘年，但在台灣文學外譯工作上不見得會有相當的語言優勢。許多在台灣從事文學翻譯的工作者能擁有的人脈與資源，也不是住在國外能比擬的。

他更說，在教書多年後，他希望能夠在教學外的領域運用自己的專業技能，才決定到華威大學（University of Warwick）攻讀文學翻譯研究的博士學位。而選擇文學翻譯，是出自一份對語言和文學的熱情。

許勝吉說，在英國觀察到市面上鮮少看見台灣作品，從事台灣文學翻譯的人也相對少，中譯英作品以中國文學居多。自己當時就讀文學翻譯研究時，指導教授是位英、法、德文的文學翻譯及學者，對於中翻英的語言比較及翻譯技巧，大多還是靠自己摸索。

他也表達自己對本土文化的關注，特別在翻譯過程中將原文提到豬腳麵線時，巧妙利用前後文提到好運等情境，幫助英語讀者理解台灣文化中「吃豬腳麵線會帶來好運」的習俗，並把「麵線」一詞直譯為台語的羅馬拼音「mī-suànn」。

值得一提的是，許勝吉說自己譯過多部同志 文學作品，並觀察到目前外譯的文學作品，主題大多圍繞相似主題。他認為這是台灣很重要的一面，但同時也希望展現出台灣文學更多元的面貌，而非侷限於特定主題。