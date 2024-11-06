龍應台基金會11/14講座／人還是熊？ 跨越藩籬尋找和解

(圖：龍應台基金會提供)

放下對立、互相尊重的和解，只限於人跟人之間嗎？對於同為生命的動物，我們的態度是什麼呢？

11月14日（週四）晚間，基金會誠邀《聯合報》副總編輯蔡惠萍與國立東華大學自然資源與環境學系教授戴興盛進行對談，探討當黑熊的生態與人類的狩獵傳統產生衝突時，是否存在和解之道。

蔡惠萍現任《聯合報》副總編輯，早年立志從事社會工作，但成為記者後，她發現媒體比社工更能貼近社會實踐。不僅追求真相，更關注「價值」，並視其為比真相更重要的目標。

戴興盛教授長期在花蓮生活、工作，現為東華大學自然資源與環境學系教授，主要研究東台灣永續發展以及社會與生態系統的整合治理。

兩位對談者將共同探究人與熊、都市與山村，以及原住民 族與政府間錯綜複雜的關係，思索在對錯黑白之間，是否有更好的選擇？

【活動訊息】Live 直播/僅此一場/中文對談

人還是熊？——跨越藩籬尋找和解

蔡惠萍 《聯合報》副總編輯

戴興盛 國立東華大學自然資源與環境學系教授

時間：11月14日(四) 19:30-21:00(GMT+8)

報名：https://www.surveycake.com/s/0qg00

直播協力夥伴: 天下雜誌、風傳媒、廣達電腦、世界日報 、世界新聞網 、星洲日報、財團法人公益平台文化基金會