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三國東吳「首席文臣」張昭的墓找到了

記者賴錦宏／即時報導
三國時期東吳朝廷「首席文臣」張昭的墓找到了，就位於南京南部新城油庫公園地塊。（取材自現代快報）
三國時期東吳朝廷「首席文臣」張昭的墓找到了，就位於南京南部新城油庫公園地塊。（取材自現代快報）

三國時期東吳朝廷「首席文臣」張昭的墓找到了，就位於南京南部新城油庫公園地塊。墓中有「輔吳將軍章」、「婁侯之印」兩印。11月3日，目前，張昭墓已考古發掘完畢，可望進行原址保護。

據「現代快報」報導，南部新城油庫公園地塊在民國38年以前是大校場機場的油庫所在地。如今，附近還留有碉堡和民國機場的停機庫。過去，這裡的舊地名為婁湖。為何取名婁湖？有學者認為，應該源自於「婁侯」張昭葬在這裡的緣故。

2022年，南京市考古研究院工作人員在此處勘探時發現了576座墓葬及6個灰坑。其中，M171為豎穴土坑磚室墓，平面呈「凸」字形，由墓道、墓坑、磚室、排水溝等組成。考古學者發現，古墓早年已被盜，出土遺物不多。

鎖定墓主身分的是兩枚金印。據了解，古墓中出土了金印、金手鐲、銅弩機等遺物。兩枚金印上的銘文分別為：「輔吳將軍章」「婁侯之印」。

金印上的銘文完全和「三國志．吳．張昭傳」吻合。史料記載：「權立，拜輔吳將軍，封婁侯，敬禮彌重。」也就是孫權當上東吳大帝後，拜張昭為「輔吳將軍」，封為「婁侯」。

「三國志」中記載，張昭，字子佈，三國吳彭城（現徐州）人，少好學，善隸書，通「左氏春秋」。漢末大亂，張昭渡江投奔了孫策，被任命為長史、撫軍中郎將，輔佐孫策平定江東。孫策臨終前將弟弟孫權託付給張昭，希望他能全力輔佐。孫權每次出征，張昭都會鎮守後方。

張昭性格剛直，對孫權直言勸誡，孫權對他又敬又畏。孫權即位後，準備設立丞相，大臣們推薦張昭，但孫權內心對張昭有所不滿，先後用孫邵、顧雍二人為相，封張昭為「婁侯」。嘉禾五年（236年），張昭辭世，享年81歲，諡號「文」。

「三國演義」中也有張昭。第二十九回寫道，孫策臨終前囑咐弟弟孫權「倘內事不決，可問張昭；外事不決，可問周瑜」，也就是「內事不決問張昭，外事不決問周瑜」的典故。赤壁大戰前，曹操南侵，東吳朝廷中分為主戰派和主和派。張昭被描寫成主降派的首領，在「舌戰群儒」一齣戲中，被諸葛亮狠狠教訓了一番。

六朝初期的南京被稱為建業，是東吳王朝的首都。三國時期，東吳政權佔據長江中下游地區，皇室成員、重要軍政人物死後大都葬於南京以及周邊區域。根據各地的方志記載，孫堅、孫策、孫權、周瑜、魯肅等人葬於南京、廬江、鎮江等地，有的至今還有墓塚。

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