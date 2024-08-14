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街頭塗鴉藝術家班克西 最新動物畫現身倫敦動物園 主角是牠

中央社／倫敦13日即時報導
來無影去無蹤的英國知名街頭塗鴉藝術家班克西在倫敦動物園外的鐵捲門上描繪一隻大猩猩，狀似將海豹等動物放出動物園。（美聯社）
來無影去無蹤的英國知名街頭塗鴉藝術家班克西在倫敦動物園外的鐵捲門上描繪一隻大猩猩，狀似將海豹等動物放出動物園。（美聯社）

來無影去無蹤的英國知名街頭塗鴉藝術家班克西（Banksy）13日將他9天來的第9幅動物主題新作公諸於世，他在倫敦動物園外的鐵捲門上描繪一隻大猩猩，狀似將海豹等動物放出動物園。

中央社引述法新社報導，班克西在社群平台Instagram（IG）發布照片，顯示他的最新壁畫就位於倫敦動物園（London Zoo）入口處，作品主角大猩猩狀似拉起鐵捲門，將鳥類和海豹等放出動物園，鐵捲門裡還有一些動物正在凝視外頭。

這是班克西（Banksy）在倫敦街頭創作動物系列壁畫的最新作品，他從5日開始每天塗鴉一幅新作，主題都是動物，從山羊、大象、猴群、狼、鵜鶘、貓、食人魚到犀牛等。

真實身分成謎的班克西通常每隔幾個月才會釋出新作，動物系列作品的發布頻率很反常，引發粉絲熱烈討論，猜測不同動物可能代表的含意。

倫敦動物園的商業營運經理潘曼（Karl Penman）說，「對於在倫敦動物園的所有人來說」，班克西的最新壁畫「無疑帶來了震驚和驚喜」。

潘曼告訴法新社：「如果這是最終章，這裡肯定是絕佳地點。」

英國廣播公司（BBC）報導，這是班克西動物系列壁畫中的最後一件作品。

倫敦醫師達內（Sharmela Darne）談到班克西新作中，在鐵捲門後向外凝視的動物眼睛，「你可以看到那些警戒的眼睛，我感覺牠們看起來有些不確定自己是否想要自由」。

達內告訴法新社：「畫中的海豹顯然正要離開，鳥類也自由飛翔…這或許是有關於自由和對自由的不確定感。」

在英國發生導致3名女童喪命的持刀攻擊案，以及隨之而來的暴動後，對許多人來說，這些動物壁畫為這週增添了一些正能量。

在倫敦東北部瓦薩斯托（Walthamstow）一家魚鋪外，麥卡錫（Peter McCarthy）站在兩隻鵜鶘的畫作前說，「在這特別的一週能有這樣的作品，真的很棒」。

麥卡錫說：「在這個混亂的時期，他（班克西）能在全國各地完成這些美好的事情，真好。」

來無影去無蹤的英國知名街頭塗鴉藝術家班克西在倫敦動物園外的鐵捲門上描繪一隻大猩猩...
來無影去無蹤的英國知名街頭塗鴉藝術家班克西在倫敦動物園外的鐵捲門上描繪一隻大猩猩，狀似將海豹等動物放出動物園。圖為民眾圍觀拍照。（ 歐新社）

班克西 動物園 麥卡錫

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