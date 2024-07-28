紐約亞洲影展 台片「五月雪」奪最佳劇情片獎

蔡寶珠（右）在「五月雪」飾演戲班班主，和萬芳一起尋找失蹤親人。(圖／海鵬提供)

第23屆紐約亞洲電影展今天舉行閉幕典禮，在金馬獎備受矚目的電影「五月雪」獲得突破新視野最佳劇情片獎。

台灣今年有多部本地與合資製作影片入選紐約亞洲電影展，「愛的噩夢」、「小曉」、「五月雪」3部片同時入圍 突破新視野最佳劇情片獎。主辦機構28日在閉幕典禮宣布，以1969年馬來西亞種族衝突513事件為題材的「五月雪」獲得大獎。

導演張吉安上台領獎時表示，「五月雪」正在馬來西亞上映一周，但是上演的是不完整版本，有27處需要剪輯、消音或畫面遮掩，因為這段歷史在馬來西亞是不能被張揚的真相，希望藉今天獲獎，懇求馬國電檢局未來能放映完整的版本。

他說，這個獎也想獻給55年來還在尋找家人的受難者家屬，會繼續陪伴他們尋找。張吉安也特別感謝台灣文策院、新加坡 電影發展局及馬來西亞晟創娛樂資金，讓這部片在14年後得以完成。