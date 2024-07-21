「寂靜」感受日出象山之美 河床三度入圍威尼斯影展

河床劇團的VR360作品「寂靜」入圍2024年威尼斯影展沉浸式單元內容。（圖／河床劇團提供 攝影／劉振祥）

甫於年初殺青，河床劇團的VR 360作品「寂靜」入圍 2024年威尼斯影展沉浸式單元內容。河床劇團「開房間」VR三部曲的第一部「遺留」於2022年入圍同個獎項，2023年「彩虹彼端」獲選觀摩片，連續三年入選威尼斯影展。

由現代劇場跨入虛擬實境（VR）領域，河床劇團導演郭文泰（Craig Quintero）將潛意識劇場的美學引入科技裝置，打造出令人嘆為觀止的作品。而從現場沉浸式劇場轉化為虛擬實境的「開房間」VR三部曲，具備與觀眾零距離親密互動的條件，其有如置身夢境般的感官體驗，使整個系列充滿獨特魅力。

2023年「彩虹彼端」於威尼斯參展時，英國衛報評論道：「這是個豐富且帶有大衛·林區風格的VR 360作品，角色們如此接近並專注於你，讓人恍惚不安。」「電影人雜誌」認為作品「巧妙地處理了存在感／距離／視角及這個媒介所提供的獨特親密感。」

作為「開房間」三部曲中的最後一部，「寂靜」延續「開房間」對我們與周圍世界連結的探索，舞台空間依隨作品的進展，不停地轉變，彷彿是有生命的角色。同時模糊了觀看與被觀看之間的界限，讓觀眾不再只是體驗的見證者，而是成為整個體驗的一部分。「寂靜」拿到文化部文化黑潮XR沉浸式影像創作補助及高雄市電影館VR Film Lab虛擬實境影像創作獎助的支持。

郭文泰表示，創作的靈感來源來自於年初時每天在日出時分到象山一帶健行，離開平日熙熙攘攘的街道後，在山林間所感受的寧靜之美，「《寂靜》希望讓觀眾能暫時離開忙碌的生活節奏，重新看見世界。放下防備，去擁抱那未知之美。」

河床劇組預計於8月底赴義大利 參與影展盛會，屆時「寂靜」將於8月28日起在威尼斯影展舉行世界首映。而想欣賞河床劇團VR作品的觀眾朋友們不需要遠渡重洋，即日起至8月14日，「遺留」正在台北市立美術館「VR圖書室計畫」播映。更多詳細資訊請見河床劇團FB粉絲專頁。