外譯本最多台灣作家 李昂：不服輸個性讓我寫下去

作家李昂受邀參加捷克「作家閱讀月」活動，在布拉格接受專訪。中央社

台灣作家李昂 受邀參加捷克「作家閱讀月」，在現場朗讀作品「彩妝血祭」獲讀者共鳴。李昂的作品常引起爭議與討論，她表示，這些作品放在世界文學格局並不違反社會風俗，不服輸的個性讓她繼續寫下去。

中東歐地區著名文學活動「作家閱讀月」，首位上場的台灣作家李昂，在捷克布爾諾（Brno）的Goose on a String Theatre劇院朗讀作品「彩妝血祭」，透過文學講述台灣二二八事件 受難者歷史與性別認同議題，獲得現場讀者共鳴。

對於這次受邀參加作家閱讀月，李昂接受中央社記者專訪時表示：「這應該是我第四次來捷克。」她回憶，第一次造訪捷克是在80年代末期，當時捷克與斯洛伐克尚未分開，整個國家仍處在共產氛圍中。

李昂說，她的作品「北港香爐人人插」中第一篇小說「戴貞操帶的魔鬼」，就是受到當時捷克斯洛伐克啟發，共產年代給予她很大的震撼。

後來，捷克與斯洛伐克和平分家，李昂跟旅行團來捷克觀光 幾次。她說，「過去的捷克跟現在完全不一樣」，如今布拉格遊客多、氣氛愉快，與早期明顯不同。

●「殺夫」譯成15國語言含捷文

李昂的兩本作品「殺夫」和「迷園」也早在十多年前就進入捷克的出版市場。

李昂說，「殺夫」是在2013年以捷文出版，當時一位捷克漢學家來台灣，向文化部申請翻譯這本書，同年小說「迷園」也翻成捷文出版。李昂表示，這次參與作家閱讀月，期待與捷克讀者交流，聽取他們對作品的回饋。

李昂也回憶，1983年出版「殺夫」時，轟動台灣社會。那時她在文化大學教書，同事向校長抗議她，國民黨御用文人也在社論攻擊她，說這本小說敗壞社會風氣。「當時女讀者寄內褲給我，她們覺得我寫的東西和我的私生活有關。」

儘管「殺夫」在台灣引起爭議與廣泛討論，這本書後來被翻譯成15國語言，包含英、德、韓、法、捷、日、瑞典等。除了「殺夫」，李昂還有7本作品被外譯至各國，是外譯本最多的台灣作家。

李昂分享，「殺夫」很早就被譯成法文，早年在一場巴黎演講活動中，一位年輕法國女讀者告訴李昂，「小說描寫的那些問題，是我媽媽那個年代的問題，現在到我這個年代，已經不是問題了。」20年後，台灣讀者也提出相似問題，但李昂點出，家庭暴力對女性的迫害，其實在現今的台灣、法國社會，都沒有消失。

李昂的作品常不避諱性的描寫，在「殺夫」、「暗夜」、「迷園」與「睡美男」等都能看見複雜糾結的性情節。

李昂表示，當女人有自己的話語權時，應當說出女性的心聲；而她在書中所寫的性，並非只是展現身體或描述性行為，而是進一步探討女人內心狀態。例如，當性跟社會牴觸時，可能產生什麼影響？性該如何被解讀，是惡魔、出口或救贖？

李昂表示：「它其實關懷的層面非常廣，包括心理、生理、社會、政治、權力的關係，這些才都是我想要表達的性。」

面對作品出版後常引起爭議與討論，李昂表示：「大概是我的個性不認輸，因為我一直相信，我寫的小說如果放在整個世界文學來說，並不特別不道德，或者干預社會的善良風俗習俗，完全不是這一回事。所以，我不覺得我有什麼錯的話，當然會繼續寫下去。」

●飲食、神靈也成為寫作題材

李昂也嘗試將情欲與飲食主題融合，並在2007年出版「鴛鴦春膳」。這本書透過飲食帶出台灣歷史與社會變遷，時代橫跨二戰前到2000年左右的政黨輪替。

李昂分享，「鴛鴦春膳」去年在法國出版，法國大報「解放報」（La Libération）以全版篇幅刊登，引起廣大迴響。近期，「鴛鴦春膳」還可能被拍成十集連續劇賣給串流平台Netflix。

從「鴛鴦春膳」中可見李昂鍾愛美食，幾年前李昂更賣掉公寓，環遊世界品嚐各國美食。她表示，這次來捷克也將品嚐捷克菜，捷克的觀光業仍在逐步發展階段，這反而讓捷克保留下本土料理與國菜。她說，這些年捷克變化很大，擔心再過20年後，這些菜餚可能會逐漸消失，因此很期待品嚐道地的捷克菜。

談及未來計畫，李昂透露已完成一本新作「神靈集聚」。她說，台灣社會的宗教活動熱絡，大甲媽祖遶境吸引許多台灣人參與，她將從這種社會現象探討台灣人的集體潛意識。