算命跟「世代」息息相關 簡少年說這個世代在意的是夠「Real」

東方命理師、線上算命平台「桃桃喜」創辦人——簡少年。（圖片提供／簡少年）

關心命理的人，對於「簡少年」這個名字一定不陌生。總是帶著一副粗框眼鏡、梳高瀏海的他，結合科技創辦算命網站「桃桃喜」，也主持Podcast、拍攝YouTube ，出書、受訪，幫來自不同國家、不同膚色的人算命，透過各種管道傳遞命理智慧，是因為他相信，台灣的命理實力在全球首屈一指，如此紮實的文化底蘊，自然要想盡辦法被全世界看見。

一切都是從一本紫微斗數的書開始

簡少年初次接觸算命，是高中時在表哥房間裡翻到一本「紫微斗數」的書籍。他發現依據書中講述的生辰八字排列，推算出的結果的確煞有其事。於是，他開始從身邊的同學朋友算起，堪堪踏上命理之途；但若要說那時的他已經對於算命情有獨鍾，倒也有些言過其實，對於一個高中生來說，算命就是件很酷、很好玩的事情。

將算命作為興趣，簡少年也在大學加入社團、參加講座，或是在網路世界找尋資料繼續鑽研，出社會後，某次與友人在外的對話中，談及自己想要正式拜師學習紫微斗數，此時，一位陌生人走上前來，表明願意傳授相關知識，簡少年就這麼成了這位老師門下的大弟子。

但在命理這條路上看似一切水到渠成，的確和簡少年的成長背景息息相關。「因為我信命嘛，我從小看很多佛經漫畫，相信有投胎轉世、因果報應。」家人是虔誠佛教徒，連帶著讓簡少年對於這些難以用肉眼捕捉，或用言語說清的神鬼之事，始終都充滿好奇。

因為相信「命」，所以簡少年走上命理師一途，後來也將命理智慧集結成《簡少年現代生活改運書》一書。（圖片提供／簡少年）

不過，簡少年並不是打從一開始就想以算命為業，他當過網站企劃、做過網路行銷，後來和夥伴一起創辦了線上比賽佈告平台「獎金獵人」，後來他又在矽谷的創投比賽拿下資金，他開始思索下一個創業的方向，該落在哪裡？

「『獎金獵人』是我第一次創業，那時已經很穩定了，所以我想要再做一個新的（創業）題目。我一直希望能對這個世界有所幫助，加上那時強調利用自身商業模式對社會帶來正面影響力的『B型企業』概念興起，我就將方向鎖定在與『人』相關的思考上。」帶著資金前往北京的簡少年，在找尋創業題材的過程中，想起自己會的「算命」，恰好符合心中所列的條件。於是，2015年他成為新創科技公司CEO，創立線上算命平台「桃桃喜」。

算命是要與一整個世代溝通

「桃桃喜」結合科技與命理，顯得既潮流又吸睛，但對簡少年來說，還是有需要克服的挑戰。「命理本質上還是很吃『溫度』，畢竟這是跟人有關的事。就像你用Google搜尋，多半不會期望它給你的資料是有溫度的，但如果是做命理服務，從網站介面呈現到溝通模式，都得要有『人味』。」於是，光是網站裡的用字，簡少年就花了許多時間調整，不能太過嚴肅，也不能太像機器人問答，所以在桃桃喜上算命，除了會得到文字結果，還會有一段語音，為的就是讓使用者盡可能地感受到人與人之間的溫度。

簡少年相信命理是件重視人與人之間溫度的事，在節目上總是盡可能讓來賓感到親近，圖右為台大電機系教授葉丙成老師。（圖片提供／簡少年）

另一方面，簡少年也觀察到，絕大多數的北方人是不太相信算命的，相較於台灣社會的多元宗教信仰，且對道教並不陌生。在北京，若是講出一句「天機不可洩漏」，多半會被認為是在騙人，所以了解在地文化，同樣是簡少年在北京經營桃桃喜平台的時期，得要考量的關鍵。

後來回到台灣，新的挑戰隨之而來，雖然台灣人對算命相當熟悉，但這也表示市場上競爭者變多了，「你怎麼取得信任？或者是說，為什麼對方要找你算命？我覺得是在台灣需要面臨的問題。」心中的這番思索，簡少年在參加創業相關的AAMA台北搖籃計畫時得到解答，導師之一的前Google台灣區總經理簡立峰告訴他：「算命是一個很generation的事，就像扶輪社一樣，你不會去參加爸爸的扶輪社。如果你能讓你的同學們都願意來找你算命，基本上就成功一半了。」

簡少年透過街頭看相單元與年輕世代的觀眾朋友面對面交流互動。（圖片提供／簡少年）

這番話讓簡少年茅塞頓開，他的確不斷在思索怎麼做出差異感，而不單單只是像傳統算命師藉由用字遣詞、說話方式所營造出的高人形象，簡立峰的這一席話，讓他明白自己跟前輩從一開始就不一樣了。1987年出生的簡少年，是七年級生中段班，與其花心思想著要讓上一輩買單他的東西，更重要的是把客群鎖定在同一代的人身上。

「我覺得我們這個世代的人，或許是平時看太多精緻化的內容，反而更在乎『Real』這件事。」所以在經營「簡少年」這個品牌上，如何呈現「真實」的一面是背後關鍵。有次去上唐湘龍的節目，對方說他跟以往遇過的算命師很不一樣，一點都沒有距離感，「我就跟你家旁邊會遇到的年輕人沒什麼兩樣啊。而且不知道大家有沒有發現，我上電視錄影的時候都是沒有化妝的，所以跟其他老師比起來臉色就很差！」簡少年如此說道，這就是他的「真」。

即使是上電視節目錄影，簡少年也從來沒有上妝。（圖片提供／簡少年）

願望是將台灣的命理智慧帶到全世界

而同時是科技公司CEO、也是算命師，同時間還有出書、Podcast與YouTube的錄製，好奇簡少年到底是如何看待自己的斜槓生活？對此，簡少年反而認為他的狀態要比斜槓更多元一些，「因為我們是創業家嘛，就像張忠謀也做很多事，但你很難定義他是不是屬於斜槓。」不過若是順著這個提問往下思考，比起「斜多少槓？」，簡少年更在意的，是有沒有「終極目標」。

「很多人斜槓到最後會不太適應，是因為他沒有終極目標，如果只是為了賺錢，其實做很多事都可以賺錢，斜槓的生活方式就會顯得站不住腳，我相信那些可以累積、走得長遠的人，都是朝著終極目標前進的。」簡少年的終極目標，就是想要透過命理幫助到很多人，所以他需要用大眾可以接受的方式對外表達，也需要有很多夥伴的協助，把命理智慧傳遞到更多國家、更多地方去。

將命理智慧傳遞給更多人，是簡少年（右4）的終極目標。（圖片提供／簡少年）

當然這件事情在科技與AI的幫助下，執行起來的確有些眉目，就像簡少年目前的YouTube頻道觀看用戶中，除了吸引了來自亞洲國家的觀眾之外，也有美國和加拿大的觀眾，加上近幾年AI快速發展，可以迅速的將算命內容翻譯成不同語種，這些都是簡少年眼中足以將算命推廣到全世界的發展性。簡少年也喜歡用足球來比喻算命的重要性，「如果你在巴西是個足球選手，大概率就是世界上很會踢球的人；現在全世界玄學實力最強的地方，就是台灣跟印度，所以在台灣很厲害，在全球也絕對是頂尖的算命師，未來如果能透過AI把這樣的文化寶藏傳遞出去，我覺得是很棒的做法。」

在推廣命理智慧這件事上，簡少年絕對是有野心的，但他也明白，算命是集體研究的結果，想要不斷進步，就要有足夠的研究素材，所以他在節目上幫來自甘比亞的黑龍還有台俄混血的Inna算命，都是想要驗證過往在亞洲人身上行得通的命理知識，放到西方人身上是否也依舊可行。

簡少年在節目上替不同國家、不同族群的朋友算命，希望能擴大算命的資料庫。（圖片提供／簡少年）

無論是累積更多的算命經驗，乃至於將台灣的命理文化散播到全世界，聽起來都不是件容易的事，「聖嚴法師曾說過：『虛空有盡，我願無窮』，我希望對這個世界有更正向的影響，是直到宇宙的盡頭我都願意做下去的。」這八個字，是簡少年最近一直放在心上的座右銘，藉此提醒自己，即使生活再怎麼辛苦、又遭遇多少困難，只要心中有明確的終極目標，就能義無反顧地邁步前行。

（本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此）