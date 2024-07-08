牡丹是雍正奪嫡幕後黑手？故宮「皇帝的移動花園」解密

故宮暑假大展「皇帝的移動花園」展出宮廷畫家余省的「繪姑洗昌辰」，畫中前方便是助雍正打敗眾皇子、拿下皇帝大位的「圓明園牡丹台」。（記者陳宛茜／翻攝）

牡丹花是「雍正奪嫡」的關鍵和秘密武器？可別小看植物的力量。甫開展的台灣故宮暑假特展「皇帝的移動花園」以清代宮廷花卉畫為主題，搭配植物標本及花卉照片，呈現17、18世紀的清宮花園。其中宮廷畫家余省的「繪姑洗昌辰」，畫中便是助雍正打敗眾皇子、「九子奪嫡」拿下皇帝大位的「圓明園牡丹台」。

余省是乾隆朝中的宮廷畫家，傳世作品極少，除了「繪姑洗昌辰」，他奉旨畫下8種歐洲庭園常見的花卉品種的「海西集卉」，也在「皇帝的移動花園」中展出。「姑洗」指的是農曆三月，「繪姑洗昌辰」描繪圓明園後湖的東南角落，前方觀景台便是「牡丹台」，台前的花園牡丹燦爛盛開，隱喻乾隆見到康熙那個關鍵的春天。

圓明園位於北京西北郊，最初為康熙帝賜予四皇子胤禛（雍正）的一處園林，雍正繼位後對此園進行修建，奠定了圓明園的基本格局。其後經乾隆與嘉慶帝不斷擴建，從雍正到咸豐年，五位皇帝在圓明園中年均居住195天。

「雍正奪嫡」是清初三大疑案，謠傳雍正竄改康熙遺詔才能登上皇帝大位。不過也有人認為，康熙對乾隆的寵愛愛，讓雍正「父憑子貴」，才是雍正在「九子奪嫡」中取得勝利的關鍵。但康熙總共有133個皇孫，乾隆如何在上百個皇孫中勝出、贏得祖父關愛的眼神？答案竟是圓明園的牡丹花。

康熙61年(1722 年)3月，是康熙帝生命中最後一個春天。圓明園內牡丹盛放，康熙帝應皇四子胤禛(雍正)之邀到圓明園賞花，在牡丹台上首次見到12歲的皇孫弘曆(乾隆)，此次也是康雍乾祖父孫三代首次齊聚。沒多久康熙便下旨將弘曆帶回宮中親自撫養。8個月後康熙駕崩，雍正繼位。

雍正繼位後，於圓明園牡丹台懸「序天倫之樂事」匾，並在遺詔中也提到，康熙帝於孫輩中對弘曆最為鍾愛，將他撫養宮中，源頭便是牡丹台的賞花「巧遇」。乾隆繼位後，亦在此地懸上「紀恩堂」匾，寫了很多首關於祖孫牡丹台賞花相遇的「紀恩詩」。

數年前拍出6億台幣的「乾隆帝御寶交龍鈕白玉紀恩堂璽」，乾隆在玉璽的題詞中寫下他與祖父康熙在圓明園牡丹台初見的往事。他說自己在圓明園紀恩堂(便是牡丹台)第一次晉見康熙，受祖父寵愛，邀住宮中親自教誨，乾隆許諾祖父要嚴遵祖訓，勤民親賢。文中暗示康熙喜愛皇孫，早屬意弘乾隆承繼大業，因此傳位給乾隆之父雍正。乾隆和雍正說法一致，用「康熙寵孫」為「雍正奪嫡」之事闢謠。

後世有學者推測，康熙受兒子之邀到圓明園牡丹花「巧遇」孫子乾隆，是雍正的精心布局。乾隆晚年曾在詩作的自注中表示，11歲時隨父親到郊外，雍正要他背誦經書，一旁是一批康熙的近臣，一聽大為佩服驚嘆，這正是「牡丹台賞花」的前一年。以此推測，雍正可能早早就開始布局，先讓乾隆在康熙的近臣前大展才華、讓康熙耳聞此孫才華。再以賞牡丹花為名讓祖孫相見，一步步將乾隆送進宮，作為自己當上皇帝的籌碼。

雍正是否以牡丹花為餌讓康熙「巧遇」乾隆？「皇帝的移動花園」策展人、故宮書畫文獻處助理研究員蘇雅芬表示，康熙確實是愛花的皇帝。康熙朝曾編篡花卉百科全書「廣群芳譜」，牡丹也是康熙皇非常喜歡的花種。雍正是否以牡丹布局很難說，但雍正和乾隆父子倆確實不斷鋪陳「康熙在牡丹台前巧遇乾隆」這段故事，為雍正的繼位建構正統性。