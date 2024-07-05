「作家閱讀月」斯洛伐克開幕 台灣作家李昂現場朗讀作品

台灣作家李昂（中）出席作家閱讀月在布拉提斯拉瓦的朗讀會，吸引當地愛書人前往聆聽。（中央社／台駐斯洛伐克代表處提供）

中歐最盛大的文學節「作家閱讀月」，4日舉行斯洛伐克場開幕，邀請台灣作家李昂 登台朗讀作品。駐斯洛伐克代表李南陽表示，近年台灣文學在中東歐地區受到關注，透過文學拉近兩國人民的心靈距離。

根據駐斯洛伐克代表處新聞稿，中歐最盛大的文學節「作家閱讀月」（Authors' Reading Month）每年邀請不同國家作家在捷克與中東歐國家巡迴朗讀會。今年首次邀請台灣擔任主題國，是參加作家閱讀月的第一個亞洲國家；由文化部與捷克風車出版社（Větrné mlýny）攜手合作，選送31位台灣作家參與活動。

繼作家閱讀月7月1日在捷克布爾諾（Brno）拉開序幕後，斯洛伐克場於4日在首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）正式揭幕。開幕式由斯洛伐克著名詩人塔洛（Michal Tallo）主持，現場播放文化部長李遠朗讀個人作品《走路・回家》序章獲得許多掌聲。

駐斯洛伐克代表李南陽致詞時表示，台灣文學近年在中東歐地區逐漸受到關注，這次有如此大規模的台灣作家受邀來斯洛伐克，展示台灣文學的多樣性和活力，有助加深兩國之間的了解與文化交流。

李南陽說，台灣與斯洛伐克的友誼在疫情 肆虐時進一步加深。台灣捐贈斯洛伐克防疫口罩，斯洛伐克回贈台灣疫苗，形成善的循環。台灣是斯洛伐克亞洲第二大投資 國，因此兩國有必要加強對彼此文化的認識，藉由這次文學交流活動，相信能強化友誼，拉近兩國人民的心靈距離。

布拉提斯拉瓦舊城副市長克萊納特（Dana Kleinert）表示，很榮幸在舊城舉辦文學盛宴。今年有幸訪台，親自領略台灣之美，台灣除了科技新創蓬勃發展，人文自然也非常美麗，希望大家有機會拜訪台灣。

在開幕式上，台灣作家李昂是首位上台的朗讀者，她以自己的代表作品〈彩妝血祭〉與觀眾進行交流。李昂表示，這次活動是她多年國際文學交流經驗中最具規模的一次，充分感受到中歐國家對台灣的親切與友善，很榮幸能夠代表台灣參加如此重要的文學盛會。

作家閱讀月自7月1日至8月3日期間，在捷克與斯洛伐克5個城市，舉辦多場朗讀與座談會。除了李昂，將有30位不同世代、性別、文化背景及創作類型的台灣作家陸續抵達，透過文學讓斯洛伐克民眾在炎炎夏日，感受來自島嶼的風。