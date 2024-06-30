劉兆玄談新書：為何剛開場，我就讓主角一死一殘？

劉兆玄與其新作「台灣烏克蘭計畫」。（記者程嘉文/攝影）

華府與北京的爭霸愈演愈烈，近年美方對台軍事合作也愈不遮掩。然而如果有一天，美軍要求使用台灣各港口機場，甚至結合英、加、紐、澳等「五眼聯盟」，突然宣布承認「台灣國」。對於執政者長期鼓吹抗中與分離意識的台灣，這是美夢成真、天上掉下大禮，還是代表戰爭爆發的死亡序曲？

前閣揆劉兆玄在新小說《台灣「烏克蘭 計畫」》，預想如此場面。由於烏克蘭戰爭嚴重拖垮俄羅斯 ，並讓歐盟再度配合美國抗俄政策，讓美方思考在台海發動戰爭的可能性，藉以拖垮中國崛起。台灣夾在兩大強權爭霸的中心，地位可謂「懷璧其罪」，有沒有機會脫出「陽謀」，不被捲入災難？

劉兆玄公職退休後，重拾小說家「上官鼎」身分，《台灣「烏克蘭計畫」》是10年來第7部小說。劉兆玄說，先前作品不管是武俠、歷史、科幻，題材基本出自興趣，原已打算封筆，《台灣「烏克蘭計畫」》則是心有所感。明眼人都看得出，俄烏戰爭是一場代理人戰爭，美國藉此成功壓制俄羅斯，但也失去世界第一大國的道德制高點與國際影響力；各國不免私下盤算，下一個輪到誰？台灣會成為下一個烏克蘭？

《台灣「烏克蘭計畫」》情節人物延續八年前《從台灣來》一書，開場不久，前傳中的兩位男主角，一人就因科學研究獲得突破，結果神祕死亡；另一人則在俄烏戰爭中痛失雙腿，其女友更全家罹難。劉兆玄說，就情節角度而言，必須讓位給新出現的角色；另一關鍵是台灣社會訊息多到令人麻木，希望藉著小說家之筆，提醒戰爭的可怕，以及懷璧其罪的風險。他引述日本作家村上春樹所言，小說就是將想表達的東西隱託於虛構時空中，產生新的感染力。結果確實有讀者說，故事情節是虛構，又讓人覺得無比真實，讓他欣慰又感慨。