在矛盾喧鬧的台灣 吳孝儒做一個不服輸的文化轉譯者

「無氏製作 PiliWu-Design」創辦人——吳孝儒。（圖片提供／無氏製作）

「凳子」是Pili 吳孝儒的初心，他最初以「圈凳」在米蘭設計展闖出名堂，「我很多創意來自於生活的借鏡。」大學時代，吳孝儒就自認是異類，成績普通，也不常獲獎。他解釋說，工業設計的分工很細，例如設計一輛汽車，有人負責儀表版，有人設計燈光，少數人負責外觀設計。儘管台灣科技業發達，他對設計電子產品，卻沒那麼多想像，「我對生活的感受比較多。」2008年大學畢業後，他做了一個另類的選擇，沒有出國深造，而是留在台灣，做台灣才有的設計，「簡單來說，就是不想服輸，我們做設計似乎總是follow別人，為什麼我們不能做自己？為什麼不能設計本地獨有的題目呢？」

在歷史和日常的斷裂中 做「圈凳」揚名海外

於是，吳孝儒大學畢業就創業，創立「吳氏設計有限公司」，並攻讀實踐大學工業設計研究所，彼時剛好趕上文創在台灣興起的浪潮，他積極參展獲得許多機會。在這個過程中，一股尊重並理解自己來自何方的思潮油然而生，而「凳子」對他來說是草根的象徵，也是他的初心。吳孝儒解釋道，工業設計自古以來，若從事家具設計、喜歡生活風格，最終的夢想就是設計一張椅子，「如果你能設計出一張名椅，那就是一個Title！台灣有沒有設計師名椅？沒有，那我就來做一張來自台灣的椅子。」

吳孝儒憑藉設計作品「圈凳」在米蘭設計展受到注目。（圖片提供／無氏製作）

吳孝儒說，工業設計中的小物件、小東西，都代表時代的訊息與記號。例如，從宋、明、清時期的茶具、碗具等器皿中，就能夠看出當時的流行趨勢及生活風格。然而，作為在台灣長大的人，他卻感受到生活和歷史之間的斷層，「我的日常生活中最多的是板凳，但我想去的米蘭或西方世界，所有人都認為我們在家裡坐的是圈椅。」於是，作品「圈凳」誕生了，它上半是明式圈椅、下半是夜市板凳，充滿矛盾與新意。

圈凳結合了常見的塑膠和圈椅元素。（圖片提供／無氏製作）

「圈凳」開啟了吳孝儒的旅程。他帶著「圈凳」參加米蘭設計展，不僅獲獎還受到國外媒體報導，累積了一定的知名度，然而，回到台灣後，廠商們依然不認識他，他繼續撰寫計劃案、參展拿補助，同時接案工作。2013年研究所畢業後，他去當兵，這是他另一個轉捩點。對他來說，「生存」更為重要，要生存就需要養活他人，要養活他人就需要賺錢。「我不僅要養活自己，還要對大家負責。」於是，隨著公司業務的擴展，他開始招兵買馬，招聘不同專業的人才，並將「吳氏設計有限公司」更名為「無氏製作」。「我不再只代表自己，而是以團隊思維為核心。」

用策展說在地的故事 小北百貨、手搖飲都是題材

「我一直想撈的是一些時代共感。無氏製作一直致力於『雅俗共賞、文化有感』這件事，這對我來說非常重要。」在2017年的文化博覽會上，無氏製作推出了「粉紅小北」，小北百貨是台灣本地發跡的商場，塑料是商場中很常見的材質，而紅色也是很常見的顏色，光是紅色就有幾百種變化，這次展覽的英文名稱是 Local Pink，這是一份庶民的粉紅美學報告，也是無氏製作的座右銘「型隨在地（Form Follow Story）」的一次具體展現。

街頭上常見的小北百貨，展現了庶民的粉紅美學。（圖片提供／無氏製作）

2019年的「吸茶展 Suck My Culture」，延續了吳孝儒對器物沿革的興趣，並對台灣特產「手搖茶」拋出問題：「未來的故宮會不會收藏玻璃吸管？如果唐代的陸羽搭乘時光機來到現代，看到台灣的手搖茶，會怎麼把它寫進《茶經》？」正統的喝茶方式中，產地和餐桌的對應明確，但一杯手搖茶可能有奶蓋、珍珠和養樂多，還有不同產地的混茶拼配，吸茶展就搭配實體活動，訪問了多家手搖茶品牌，並跨界與IF OFFICE創辦人暨創意總監馮宇、創作歌手9m88漫談探究「混搭」的邏輯，一起建構手搖茶的論述，也聽到推廣茶藝者的心聲。眾聲喧嘩的「喧鬧感」，對吳孝儒來說，就是台灣能製作珍珠奶茶的原因，「大家都說我們很多展覽愛做『考究』，但我覺得『考現』也很重要，因為歷史是歷史，我們需要定義現在和當代。」

2019「吸茶展 Suck My Culture」展現了吳孝儒設計團隊對台灣手搖飲料文化脈絡的深入探索。（圖片提供／無氏製作）

台灣一直都這樣，不是非黑即白，我們需要學習在矛盾中找到自己的定位，這沒有好壞之分，「對我來說，許多創作都源自這種矛盾。我們容易受到外界影響，但同時又要做自己，這樣一來，在台灣便會出現許多不同的可能性，我們可以百家爭鳴，這也是論述在台灣有趣的地方。」

設計不應分政治傾向 「台東慢波電台」串連地方需求及縣政

吳孝儒提到，近年來，許多政府機關、地方政府都與設計團隊合作，他曾有朋友「逆風」提問：「設計要分不同政治傾向嗎？如果今天是和你不同政治傾向的執政者，決定國慶主視覺，找你做設計，你要不要接？如果大家都拒絕，那會是設計師的問題還是執政者的問題？」吳孝儒認為提問有理，當涉及國家層級或庶民美學時，就不見得與政治傾向有關。此外，吳孝儒也希望理解系統和體制的運作邏輯。

微捲髮和帽子是吳孝儒的正字標記，Q版頭像也展現了個人獨特風格。（圖片提供／無氏製作）

這些年來，無氏製作的服務對象涵蓋全台。雖然有些策展很成功，但並沒有在當地落地生根、發揚光大，「我覺得空虛感很大，斷裂感很強。」帶著這樣的心情，2019年，團隊接受台東設計中心的邀請，決定一反常態到台東蹲點，提出「台東慢波電台」，並提出PPPP計畫，「4個P就是Problem（吸收公眾意見）、Podcast（呈現並傳遞公眾聲音）、Plan（產出未來計畫、政策）、Project（用設計回應在地議題）等四個階段。」

「台東慢波電台」第一季邀請到定居台東的歌手舒米恩。（圖片提供／無氏製作）

吳孝儒回憶，當時正好遇上 Covid 19 疫情，「台東太狹長了，但是聲音卻能穿透空間。」節目找來兩位主持人，一位是移居台東的媽媽Rita，另一位是返鄉的部落青年Sam。節目第一年，受訪者大多是在台東定居生活的市井小民和各種職業的意見領袖。節目收集了地方的聲音，涵蓋移居家庭、創業困境、部落維護、性別友善等各種議題無所不包，「台東就是人很特殊，這些人有一些想法，可以被論述到策略和縣政裡的，人數足夠多時，或許有一天可以對政府說，他們認為這個區域需要什麼。如果政府能了解到這些資訊， 也許就更有改變的機會。」台東熱氣球的品牌再造，就是一個成功的例子。

給新一代設計師的話 要有觀點、不害怕批評

這是一段政府協作、地方合作的成功經驗。如今，各地的「設計中心」遍地開花，但吳孝儒認為，台東設計中心的經驗，無法完全被拷貝，例如，台東組織相對扁平，人員沒那麼多，彼此好溝通，很快就可以跨部門協商；但在較大的縣市，這種協作就困難得多。

最近，吳孝儒與新北市政府合作，試圖翻轉「街頭文化藝術節」的官方色彩。在府中15開辦了第一屆「新北街頭學校」，活動包括戶外派對、室內展覽及各種活動，還邀請多位DJ授課。參與者可以根據課表選課，來認識街頭文化，「我們想把街頭的論述，做一些有趣的轉譯。我們還是有點不服輸啊！台灣的人文思維是很有趣的，如何從我們轉譯的邏輯，讓大家重新發現台灣某些有趣的地方。」

由「無氏製作」發想策劃的「2024新北街頭學校School Of The Street」免費招生中。（圖片提供／無氏製作）

如今，五年就算是一代，而 Pili 並不服老，他曾到大學任教，也是想了解年輕人的想法。談到年輕一代的設計師，吳孝儒分享了最近擔任「2024金點新秀設計獎（新一代設計展）」評審委員的觀察，「我覺得學生可以再有趣一點，或是再大膽一點、再敢一點。」今年，他在「社會設計類｜年度最佳設計獎」將票投給了崑山科技大學視覺傳達設計系團隊的作品「陳水宏」，一位AI虛擬總統參選人。「陳水宏」關心青年議題，還在台南辦造勢活動，是一個非常活躍的六十多歲阿伯。這些創意讓吳孝儒非常欣賞：「他們用最當代的技術，呈現最當代的時事，做出他們也覺得很好玩的作品。更重要的是，我感覺得到設計團隊也很喜歡他。」

吳孝儒認為，雖然學生可能對政治冷感，但應該放寬心表達自己的觀點，他強調，「陳水宏是AI，關注的是年輕人所在意的議題。我認為年輕人選擇年輕人在乎的議題去關注就好了。」他相信未來學生團隊可能會成為一個多功能的小編組合，有人負責形象、有人設計圖像、有人執行企劃，這樣的組合可能會是未來媒體的一種形式，「它可能會發展成一個獨立的報導者！我覺得非常有趣，很有未來性，我想，這就是新一代。」

（本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此）