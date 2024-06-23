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朱宗慶打擊樂團巴黎演出滿座 征服夏沃音樂廳

中央社／台北23日電
朱宗慶打擊樂團22日首度登上巴黎夏沃音樂廳舞台，演奏充滿爆發力，全場滿座觀眾掌聲久久不息。藝術總監朱宗慶（站立者）表示，結束這趟法國演出後，團隊將帶著這份鼓動的能量繼續前進。（朱宗慶打擊樂團提供）
朱宗慶打擊樂團22日首度登上巴黎夏沃音樂廳舞台，演奏充滿爆發力，全場滿座觀眾掌聲久久不息。藝術總監朱宗慶（站立者）表示，結束這趟法國演出後，團隊將帶著這份鼓動的能量繼續前進。（朱宗慶打擊樂團提供）

以文化部台灣品牌團隊代表身分出發，朱宗慶打擊樂團22日首度登上巴黎夏沃音樂廳舞台，呈現「流動的擊樂盛宴」，朱團訓練精準，演奏充滿爆發力，全場滿座觀眾掌聲久久不息。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶表示，這次在巴黎夏沃音樂廳（Salle Gaveau）演出，讓他想起當年在歐洲求學時，每天在音樂廳看演出的感覺，別具意義。

朱宗慶說，這次樂團展現獨特的藝術風格語彙，印證樂團與世界擊樂的深度接軌，「另一方面也同時讓世界看到來自台灣文化價值的彰顯，這也算是對當年在歐洲所許下夢想的實踐與回應。」

位於法國巴黎市中心第八區的夏沃音樂廳1907年開幕至今，以優雅的建築風格和卓越的音響效果而聞名，包括拉威爾、德布西等名家都曾有作品在此首演，是備受音樂愛好者青睞的音樂演出場館。朱宗慶打擊樂團世界巡演第2站，則以在夏沃音樂廳專業音樂廳室內演出形式，加入文化奧運台灣隊行列。

根據朱團今天發布的新聞稿，朱團演出正值法國各音樂學院期末演出考試，但關注熱力不減，包括里昂音樂學院作曲組主任暨擊樂家尚．杰弗里（Jean Geoffroy）、巴黎高等音樂學院教授暨擊樂家菲德列克．馬卡赫（Frédéric Macarez）等到場聆賞。

台灣駐法代表處大使吳志中、公使顏嘉良伉儷，以及駐法國台灣文化中心主任胡晴舫等都親自與會。世界台灣商會聯合總會前會長黃行德伉儷、法國台灣商會會長鄭蓓斐伉儷等人也都到場參與，吳志中欣賞後，特別以「台灣音樂、法國人欣賞！」向朱宗慶打擊樂團致意。

朱宗慶表示，這次演出相當成功，返台後將展開世界巡演第3站和後續計畫洽談，「國際舞台機會邀約不斷，這些都不會是突然發生的，而是累積已久的能量爆發。」朱宗慶表示，結束這趟法國演出後，團隊將帶著這份鼓動的能量繼續前進。

以文化部台灣品牌團隊代表身分出發，朱宗慶打擊樂團22日首度登上巴黎夏沃音樂廳舞台...
以文化部台灣品牌團隊代表身分出發，朱宗慶打擊樂團22日首度登上巴黎夏沃音樂廳舞台，呈現「流動的擊樂盛宴」。（朱宗慶打擊樂團提供）

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