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台北電台節目遍訪女性音樂創作者 獲美國葛蕾西獎

中央社紐約18日專電
台北電台「台北好國樂」節目主持人劉馬利（左）及副台長李佩味（右）18日接受葛蕾西獎後，於紐約文化中心會見媒體。(中央社)
台北電台「台北好國樂」節目主持人劉馬利（左）及副台長李佩味（右）18日接受葛蕾西獎後，於紐約文化中心會見媒體。(中央社)

台北廣播電台以「台北好國樂」節目在紐約舉行的第49屆葛蕾西獎頒獎典禮中，獲「地區電台，非英語類節目」獎項。獲獎節目訪問全球女性音樂創作者如何克服障礙，找到作曲方式，獲得評審青睞。

美國非營利機構「女性媒體聯盟」（The Alliance for Women in Media, AWM）於18日舉行第49屆葛蕾西獎（Gracies Award）頒獎午宴。台北廣播電台以「台北好國樂」節目在全球競爭者中脫穎而出，獲得「地區電台，非英語類節目」獎項，主持人劉馬利及副台長李佩味出席受獎。

葛蕾西獎為女性媒體聯盟於1975年設立的獎項，目的在表彰女性於媒體和娛樂創作業的傑出成就，希望促進多元化聲音並加強女性在媒體的影響力。今年得主包括前美國第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obam）、影星妮可基嫚（Nicole Kidman）與歌手凱莉克萊森（Kelly Clarkson）的脫口秀節目等。

台北電台獲獎節目是為響應美國12月1日「全國婦女支持日」（National Women Support Women Day）特別製作，當中邀請11位台灣及國際具知名度的女性作曲家，分享如何克服障礙，找到作曲方式，鼓勵女性勇於追求精彩人生。

劉馬利受獎後在紐約文化中心表示，希望國樂再進化，再更受歡迎一些，由台北出發。節目有11位女性作曲家，包括台灣、中國、韓國、菲律賓、保加利亞與美國，有的名單是從教科書看到的名字。光是邀訪受訪者就是大工程。

李佩味表示，電台在台北，但放眼天下，將節目推到國際獎項希望國際看到台北電台的用心，著墨於社會關懷。

「台北好國樂」節目已於今年更名為「絲竹漫遊」，每週日晚間10時播出。節目針對各年齡層、族群設計，邀請名家以生活化方式解讀傳統樂器與曲目，有別於傳統的古典國樂音樂節目。

蜜雪兒 歐巴馬

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