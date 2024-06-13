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大馬插畫家李英子熱愛宮崎駿風格 夢境創作妖怪世界

中央社／吉隆坡13日專電
熱愛宮崎駿動畫電影，並受到人類與自然共存的環保理念啟發，大馬女孩李英子以粗獷筆觸、強烈色彩與毫無保留的情感表達，將夢境元素融入屬於自己的妖怪世界。（中央社）
熱愛宮崎駿動畫電影，並受到人類與自然共存的環保理念啟發，大馬女孩李英子以粗獷筆觸、強烈色彩與毫無保留的情感表達，將夢境元素融入屬於自己的妖怪世界。（中央社）

熱愛宮崎駿動畫並受人類與自然共存環保理念啟發，馬來西亞插畫家李英子以粗獷筆觸、強烈色彩，將夢境元素融入作品，創造屬於自己的妖怪世界。曾赴台學日文的她，十分驚豔台灣美學教育，也把繁體字的美感帶入畫作風格之中。

馬來西亞大多數畫家會把生活點滴或現實社會融入作品，但李英子（Wednesday Lee）畫作風格很另類，她透過每晚與夢境結合，畫出在夢境中出現的「妖怪」。

李英子昨晚於「誠品生活吉隆坡」與一群「妖怪迷」在「這個年代我們很難說服別人，除了夢境」插畫展中，分享夢境中的妖怪。她是大馬「喜歡妖怪的插畫家」。

李英子談到妖怪和夢境的關連性時說：「我的夢裡總是會出現不同的妖怪，在我的人生裡，如果有一隻妖怪長這副模樣，就可以與我生活中內的小事情相互結合。」

她表示，每個妖怪的創作都是與自己的生活息息相關，也盼藉由大家看到妖怪的創作，進而啟發去想一下「哦！原來我的人生應該這樣做」。

對於記者詢問創作過程裡最喜歡哪一隻妖怪，李英子認為，應該是「土地妖怪」（Tenalach），這隻妖怪的創作是與人和大自然有關。

她說，身體是心臟和一層一層的土地，但人類一直亂丟垃圾，「土地妖怪」只好不斷吸收和消化這些垃圾，當土地無法再負荷超載的垃圾，就會伸出雙手與人擁抱並恢復元氣，然後繼續用土地孕育出綠色植物。

其他諸如夢貘（Nappy Baku）、複製人妖怪（Cloner）、社恐蝸牛（Snaily）、渦輪小象（Aerotrunkly）等創作，都是李英子被生活啟發而產生的妖怪。

曾經到台灣東吳大學就讀日本語文學系的李英子，非常感謝這段異地求學經歷；她說，赴台灣讀書接觸並感受很多文青氣息，諸如誠品或台灣的各種市集，這也讓她的畫作趨向台灣、香港與日本風格。

李英子告訴中央社記者，台灣的教育給了她很多啟發，台灣人很注重美感，但馬來西亞人重視實用性，尤其，台灣的美學教育讓她對文字美感十分驚豔，當她學會繁體字後，也把繁體字的美感帶入畫作風格之中。

對於記者詢及用「水曜旮旯」取為插畫品牌的意涵，李英子認為，由於受到在台灣學習日文教育的影響，「水曜」是日文的「星期三」，「旮旯」是邊邊角角的意思，而星期三是一週裡最普通的一天，邊邊角角是比較沒有人看到的地方。因此，她的畫作就是期待能把別人沒有看到的地方點亮。

大馬女孩李英子是「喜歡妖怪的插畫家」。圖為在「誠品生活吉隆坡」舉行的「這個年代我...
大馬女孩李英子是「喜歡妖怪的插畫家」。圖為在「誠品生活吉隆坡」舉行的「這個年代我們很難說服別人，除了夢境」插畫展。（中央社）

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