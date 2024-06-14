作曲家蔣榮宗 在日常的聲景中發現音樂

多媒體作曲家、演奏家——蔣榮宗。（圖片提供／蔣榮宗）

他的腦中一直都有旋律。只要給他一個片段、一個畫面，就能在他腦海中轉成音符，或化成一段旋律，如吃飯喝水般自然。

不到30歲的年紀，蔣榮宗已發表過獨立創作的單曲與專輯，經手過三金典禮配樂，也參與過多部電影電視、廣告與遊戲配樂。他對聲音的敏感從小就十分明顯，嘈雜的店內他會注意到牆內管線流淌的水聲，打電動也會自然地分辨BGM（背景音樂）的聲音堆疊；即便走在路上，耳朵也持續搜集著各種細微的聲音素材，他笑說自己有點工作腦，「但我從小就這樣，所以不會引以為苦，反而很享受這些刺激，所有的素材最後都會變成我創作的靈感！」

只要給蔣榮宗一個片段、一個畫面，他就能在腦海中轉化成一段旋律。（圖片提供／蔣榮宗）

小叛逆開啟自己的音樂旅途

出生自音樂世家的蔣榮宗，三歲開始玩音樂，鋼琴是開啟他音樂探索的鑰匙，也是摸索腦中無形旋律的開端。他選擇大提琴作為副修，孩子氣的初衷是為了「學一個爸爸不會的樂器」，卻因著這一次的小叛逆，帶著他開啟一條截然不同的音樂旅途。

不管是鋼琴或大提琴，過去慣常的高壓教育法——彈錯敲手指——都令蔣榮宗痛苦無比。「長大後覺得嚴格有嚴格的道理，但當時的我只覺得好想離開，好想自由。」他回憶道，知道老師是好意，卻也深感如此的教育模式，即便助長天賦開花，卻也變相抑制了發展的可能性。成長在網路發達的九〇年代，蔣榮宗自小就透過網路自學數位音樂，將腦中自由奔放的旋律化作音符，作曲不是學習而來的能力，而是隨著他的成長環境與自由意志，陪伴他長大的課外活動。

青少年時期的蔣榮宗維持著白天練古典、晚上玩數位音樂的日常，因為喜歡而投入，讀普通班的他很孤單，只好將滿腔熱情投注到音樂裡，在創作裡釋放熱情。他在途中不斷地尋找自己是誰、要做什麼，並進一步在高中做下改變一生的決定，大學前往美國唸舊金山音樂學院多媒體科技應用音樂，讓所愛與所長得以結合。他始終記得前往舊金山考試時，驚險萬分的面試結束後他才驚覺，主考官正是10年前與表哥在家裡打電動時讚不絕口的配樂師本人，朝著兒時心目中的偶像邁進，無異於靠近夢想的第一步。

舊金山音樂學院不只將蔣榮宗帶離權威式的音樂教育，更帶給他看待音樂的全新視野，接觸了更多製作音樂的面向，也引導他一路考上南加大修習影視配樂，完整這一趟音樂之旅。而真正的考驗，是在他回到臺灣後才開始。

不同於慣常的古典音樂之路，蔣榮宗選擇結合所愛與所長。（圖片提供／蔣榮宗）

模糊界線 才能讓更多可能性發生

回國那年，2020，他成立了「ZONG MUSIC蔣榮宗音樂國際製作公司」，前景看好，卻被疫情打亂了職涯啟動計畫，像是剛要起飛就被禁錮的鳥。

影視廣告接續停拍，案子停擺，連排定的音樂演奏會都被限縮人次。蔣榮宗雖然焦慮，好學的他又同時覺得機不可失，他將閒置的時間與精力投注到聲音藝術的研究與音樂創作上，鎖在工作室裡從早到晚學新東西，上遍各種音樂程式編碼課程，「一個很理性的程式，碰上我這個感性的創作者，先不提溝通了，我們本身就是強烈的拉扯。」他笑說學得很痛苦，但因為好玩而不以為苦，反而讓他看到更多音樂製作的可能性。十人左右的編制，ZONG MUSIC以蔣榮宗為核心，成員來自世界各地，部分是他的同學，「當時所有人都在線上，開會也是線上，表演也在線上，反而開啟了無國界的交流跟合作。」

除了跨國的音樂創作委託，也有更多跨領域的音樂合作找上門。比如2023年「臺灣文博會ＸFOCASA馬戲藝術節」的主題展覽創作《暢響曲：野性穿越》，他跟著團隊跑遍全臺蒐集肢體的聲音，看見不一樣的表演藝術風景，特別對部落的聲音留下深刻的印象，「還記得我拿著收音麥克風，讓一群表演者圍著我唱歌，那個聲音的能量和震撼至今依然難忘。」當年為了追尋更廣闊的音樂可能，他飛出臺灣，卻也在回到家鄉時，深深為土地的能量撼動。蔣榮宗對音樂的探索再無地域之分，只有更開闊的心胸，與主動接受挑戰的勇氣。

蔣榮宗跑遍全臺、上山下海蒐集素材，並深深為土地的能量所感動。（圖片提供／蔣榮宗）

打破聲音發生的場域限制 打造最完美的看展聲景

近期，蔣榮宗應富邦美術館之邀擔任首位「年度合作音樂家」，剛完成該館年度音樂專案，為整個館區與主要展覽打造專屬音樂。蔣榮宗形容這是他生涯以來最大的挑戰，也喜獲自我大躍進。

耗時十年籌備的富邦美術館座落在臺北市信義區A25園區，由打造巴黎龐畢度中心的義大利建築師倫佐・皮亞諾（Renzo Piano）與臺灣建築師姚仁喜的團隊操刀，館長翁美慧以現代雕刻藝術之父羅丹（Auguste Rodin）為主題，策劃打造了開幕主題展《真實本質：羅丹與印象派時代》。

經常在信義區出沒的蔣榮宗老早就注意到富邦美術館的存在，有機會在開館前受邀進去逛逛已經令他驚喜萬分，更期待能夠透過所長為美術館做點什麼。他回憶起初次見面那場會議，翁館長開門見山地問他對美術館有什麼想法。「我直接把走進來時觀察到的都講出來。」蔣榮宗興致勃勃地說，美術館主打城市森林，旁邊有綠意、風聲、鴿子聲、水池的流水與氣泡聲，加上鄰近馬路邊的車水馬龍，所有的聲響在他耳中就像是一幅美術館戶外獨有的聲景，而他想將外部的聲景延伸至美術館內部，甚至到最深處的洗手間，讓從外面走進館內觀展的聲音風景能夠延續，串連成一個完整的聲音體驗。

短短六週的創作期，蔣榮宗在館內外東奔西跑蒐集素材，創作出最適合富邦美術館的BGM。（圖片提供／蔣榮宗）

「館長聽完我的分享後，劈頭就問我，如果主題音樂設定為『光與愛』，我的想法是什麼？」裝置藝術〈光與愛〉（Light and Love）是翁館長親自前往西班牙向藝術家喬姆・普蘭薩（Jaume Plensa）邀來的巨型創作，可以說是富邦美術館開館的重要作品。蔣榮宗認為，「美術館帶給觀眾一個世界觀，本身的存在就是愛；而美術館的任務是帶給觀眾不同的展覽，也就是希望。」

他的解讀與想法獲得館長的認同，短短六週的創作隨即展開。他順著這樣的想像蒐集素材、發想，創作出富邦美術館的主題曲〈光與愛〉，並延伸這樣的創作模式，一路為重要的展品設計專屬的BGM。從羅丹到常玉，再到趙無極，一步一步建立出適合富邦美術館的展覽聲景。美術館一般不需要背景音樂，因此他設計的音樂並沒有過度澎湃的樂章，更不會搶走主角（展品）的風采，只會輕輕地在觀眾耳邊，托起觀賞的情緒。

「壓力超大，一度坐在鍵盤前空白了五天，什麼都寫不出來。」回想當時的緊繃，蔣榮宗的表情依舊是驚魂未定。六週的時間經歷過創作撞牆、再投入、嘗試，最終交出六首完整的作品，也成為富邦美術館令人回味再三的聲景。「館長跟我說，你的音樂有魔力吧！每個人見到我都跟我講洗手間的音樂！」他笑說，開館至今自己依然喜歡在閒暇時進去走走看看，觀察民眾對聲音的反應，也喜歡大家走進洗手間發現聲音的小驚喜。儘管聲音不是主角，但能夠成為讓大家用心聆聽並放在心上的配角，已是身為創作者的他最大的滿足。

富邦美術館開館當天，蔣榮宗現場演奏主題曲〈光與愛〉。（圖片提供／蔣榮宗）

可能性打開了，音樂在蔣榮宗的耳中，早已不只是美妙的旋律，而是擁有自我表達能力的無形靈魂。透過他的引導與設計，打造出適合不同空間、場景與目的性的聲景，甚至比視覺更能穿透人心。

2023年底，蔣榮宗以5G＋4K沉浸數位展演，在臺北101雙融域舉辦的個人音樂會「蔣榮宗ZONG 跨界科技演奏會」。（圖片提供／蔣榮宗）

（本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此）