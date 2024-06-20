外遇者「是否真的悔改」6大指標 諮商師揭外遇者心理

（照片取材自pexels.com@Nathan Martins）

當一對夫妻走過外遇這道坎，重新找回彼此的信任和親密感，卻發現一股揮之不去的陰影仍在內心深處徘徊不去。這是為什麼呢？當雙方關係變好，受傷者更會恐懼伴侶未來再度外遇，會有這樣的感覺和想法很正常，心靈受過重創後，難免會害怕再次經歷如此巨大的痛苦，身心已無法承受一絲一縷的苦痛。

大部分受傷者都無法百分之百確定，伴侶會不會再度隱瞞外遇的事實，分不清楚伴侶說的什麼是真的？什麼是假的？過去幸福裡隱藏的，竟是如此殘酷的事實。在此，從過去的諮商經驗中，整理出「評估外遇者是否可以信任的行為指標」，或許可以觀察、印證看看。

評估行為指標一：外遇者願不願意提出「愛的保證」

當一個人陷入外遇的漩渦中，常常會試圖為自己的出軌行為找藉口。他們會說：「我沒有去找他，是他來找我的。」彷彿這樣就能減輕自己的罪惡感。他們會輕描淡寫地說：「逢場作戲，沒有什麼大不了。」好像這只是一場無傷大雅的遊戲。有些人甚至會說：「我對她沒有感情，只有同情。」彷彿同情就能成為出軌的理由。

還有些人會自欺欺人地說：「我沒有認真談感情，玩一玩就會回來。」彷彿這樣就能減輕對另一半的傷害。他們會安慰自己：「另一半不知道，就不會有傷害。」殊不知，欺騙和背叛本身就是一種傷害。當被要求結束外遇時，他們會說：「給我一點時間處理，總不能說斷就斷。」彷彿這是一個需要時間的過程，而不是一個需要立即採取行動的錯誤。

最令人感到無奈的是，有些人會說：「我每天都在拒絕誘惑，但我無法控制自己的衝動。」彷彿他們是受害者，而不是加害者。當外遇者將所有的心理能量都用於合理化自己的出軌行為時，他們就沒有能量去真正瞭解自己，去反思自己的行為，去做出改變。這是一個危險的循環，只會讓他們越陷越深，直到一切都無可挽回。

評估行為指標二：外遇者「說的」跟「做的」是否一致

當外遇者將所有的心理能量都投入到消滅證據和掩蓋行蹤時，這是一個危險的信號。他們已經習慣了說謊，這已經成為他們生活的一部分。當外遇被發現後，他們會更加努力地隱藏事實，試圖掩蓋自己的錯誤。在這個時候，外遇者常常會對受傷的另一半說一些甜言蜜語，例如：「我會愛你一輩子。」「我絕不會再犯。」「你相信我，保證已經斷乾淨。」但是，這些話語往往只是為了取信於受傷者，並不一定代表真心。

在諮商的過程中，我發現外遇者越是用「絕對」的語氣來保證和發誓，就越表示他們想要取信於受傷者。這個時候，我們更需要評估外遇者的行為，看他們的行為是朝著「結束關係」還是「發展關係」的方向走。如果他們的「說的」和「做的」不一致，那麼「做的」往往更可信。畢竟，行動勝於言語。如果外遇者真的想要挽回另一半的信任，就需要用行動來證明自己的決心。只有當他們的行為與言語一致時，才能真正重建信任，修復關係。

評估行為指標三：外遇者的心力放在「保護自己不受傷」

當外遇事實被揭發後，許多外遇者為了保護自己的自尊，常常會口出惡言。他們會質問受傷的另一半：「你憑什麼查我的行蹤。」彷彿另一半沒有權利知道真相。他們會指責另一半：「你沒有資格看我的手機，你侵犯了我的隱私。」好像隱私比誠實和忠誠更加重要。

有些外遇者甚至會對另一半說：「你做什麼努力都沒有用。」彷彿修復關係是一件不可能的事情。他們會用「老夫老妻就是這樣，有什麼好查的。」來敷衍另一半的疑問，彷彿出軌是一件理所當然的事情。更有甚者，他們會說：「跟你在一起，我就像是行屍走肉一樣。」這樣的話語不僅傷害了另一半，也顯示出外遇者對感情的不尊重。

當外遇者將所有的心力都放在保護自己時，他們就不會去真正瞭解自己的狀態，去反思自己的行為。這樣的態度只會增加再度情感出軌的可能性，因為他們沒有從錯誤中學到教訓，沒有為自己的行為負責。

作為受傷的另一半，面對這樣的情況，我們需要堅定自己的立場，不要被外遇者的惡言所影響。我們有權利知道真相，有權利要求對方誠實和忠誠。同時，我們也要鼓勵外遇者去正視自己的問題，去尋求改變的方法。只有當外遇者願意承擔責任，願意為修復關係而努力時，才有可能重建信任，重新開始。

評估行為指標四：外遇者願不願意說出「自己的感受和需要」

當外遇事實被揭發後，外遇者若能誠實地表達自己的感受和需要，同時也留心受傷另一半的感受和需要，修復關係的可能性就會大大提高。這需要外遇者勇於面對自己的錯誤，願意為自己的行為負責，並且以開放和誠懇的態度與另一半溝通。

然而，現實情況往往並非如此。許多外遇者因為覺得自己理虧，為了避免衝突，會選擇壓抑自己的情緒，隱藏自己不舒服的感受。他們可能會表現得順從，甚至是卑微，但這並不代表他們真的理解了自己的錯誤，也不代表他們真的願意為修復關係而努力。

長期處在愧疚和委屈的情緒中，對外遇者來說是一種折磨，但對修復親密關係來說也無益處。壓抑情緒只會讓問題越積越多，最終可能導致關係的破裂。外遇者需要學會正視自己的感受，學會以健康的方式表達自己的需要，同時也要學會傾聽另一半的感受和需要。

只有當雙方都願意坦誠相見，願意為了共同的未來而努力時，才有可能真正修復關係，重建信任。這需要勇氣，需要耐心，也需要愛。作為外遇者，如果你真的想要挽回另一半的信任，就要學會誠實，學會負責，學會溝通。這並不容易，但卻是通往幸福的必經之路。

評估行為指標五：能不能耐心聆聽受傷者的痛苦

當外遇事實被揭發後，外遇者若只專注於自己的難熬感受，而無法體會受傷另一半的痛苦，那麼再度情感出軌的可能性就會大大增加。這是因為外遇者沒有真正理解自己行為的後果，沒有感同身受地體會到另一半的傷痛。在這個關鍵時刻，外遇者不妨誠實地問問自己幾個問題：外遇伴侶能不能體會你的痛苦？他們能不能覺察到自己的行為對你造成了多大的傷害？他們能不能聆聽你的想法，並且尊重與他們不同的看法？他們會不會為自己的行為感到自責和懊惱？

如果這些問題的答案都是肯定的，那就意味著外遇者是真心想要回到這段關係中，而不僅僅是想要安撫受傷者的情緒。這表示外遇者願意為自己的行為負責，願意傾聽另一半的感受，願意尊重另一半的想法。這是修復關係的重要基礎。反之，如果外遇者對這些問題的回答是否定的，或者是含糊其辭，那就說明他們可能還沒有真正意識到問題的嚴重性，還沒有準備好為修復關係而努力。在這種情況下，受傷的另一半需要謹慎考慮，是否還要給予外遇者機會。

評估行為指標六：能不能誠實面對並且探索「自己外遇的原因」

當外遇事件被揭發後，許多外遇者都不願意談論自己的外遇經歷，也不願意深入探索自己為何會選擇外遇。他們逃避面對自己的真正問題，這樣做只會增加未來再次外遇的可能性。

在諮商的過程中，我發現只有當外遇者能夠誠實地面對自己，才有可能誠實地面對伴侶。經歷外遇的衝擊後，如果外遇者連自己為何會外遇的原因都不清楚，對於自己的感情需求是什麼也不知道，也不關心彼此的親密互動模式，只是急著想要趕快翻頁，這就代表外遇者沒有進行內在的自我覺察。

當外遇者沒有從事件中學到任何教訓，那麼當他對受傷伴侶的罪惡感降低，或是吸引他外遇的誘因再次出現時，就很有可能再度發生外遇。這是因為外遇者沒有真正理解自己的問題所在，沒有為自己的行為負責，也沒有尋求改變的方法。作為受傷的伴侶，我們需要鼓勵外遇者誠實面對自己，探索自己的內心世界。這可能是一個痛苦的過程，但卻是必要的。只有當外遇者願意正視自己的問題，並為之付出努力時，才有可能真正修復關係，重建信任。

《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》（圖片提供／時報出版）

（本文出自《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》，時報／林萃芬 ，未經同意禁止轉載。紐約世界書局購書專線：718-445-2665轉1）