從日常解讀忠誠度 15問測出伴侶「外遇體質」高嗎？

（照片取材自pexels.com@Timur Weber）

在漫長的夜晚，當孤寂與疑惑佔據心頭，是否曾讓您患得患失，對伴侶的忠誠度感到不確定？在林萃芬的新書《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》中，她並非讓我們沉溺於無盡的擔憂之中，而是提出了一種獨特的觀點和解決方式。透過一個簡單的「外遇體質」小測驗，她引導讀者如何從日常的行為模式中，觀察並分析伴侶是否有可能出軌的跡象，從而幫助我們理解情感中的不安與擔憂，找到面對與處理這種困境的新方法。

【測驗】你的伴侶「外遇體質」高嗎？

○ 伴侶是否易受周遭環境或氣氛影響？

○ 伴侶是否經常對異性抱有各式各樣的幻想？

○ 當提及或看見性相關內容時，伴侶是否表現出異常的興奮？

○ 伴侶是否經常精心打扮來吸引異性的注意？

○ 伴侶是否常夢見性愛情境？

○ 伴侶是否熱衷於探索各式激情的性愛遊戲？

○ 伴侶是否花費大量時間在戀愛聊天中？

○ 伴侶是否有不忠的歷史？

○ 伴侶是否曾與多人交往？

○ 伴侶的依附類型是否矛盾、逃避或不穩定？

○ 伴侶的父母是否經歷過激烈衝突？

○ 伴侶是否對投入感情和承諾表現出躊躇？

○ 伴侶是否長期在海外工作或經常出差？

○ 伴侶是否對自己的外貌、能力或財富感到自豪？

○ 伴侶的年齡是否在35歲以下或50歲以上？

根據你的實際感受，在每個問題後選擇「是」或「不是」。通過這些問題，我們可以對伴侶的情緒和行為變化進行更細致的關注，從而理解在親密關係中雙方對於刺激的需求是否匹配，這是維持關係中不可或缺的考量。

【分析】你的焦慮程度如何？

答案中「是」越多，就越需要多關注伴侶的情緒與行為改變；「否」越多，就意味自己可能太過緊張。每個人對刺激的需求都不一樣，就像吃東西的口味人人不同，有人喜歡清淡，有人偏好酸辣。刺激需求高的人，在生活變得安定規律時，就會覺得枯燥乏味；而刺激需求低的人，當生活充滿挑戰時，就會覺得壓力太大。在親密關係中，雙方對刺激的需求是否一致，是一個不可忽視的重要議題。

伴侶覺得最無聊的三件事情是什麼？

有個男性朋友曾經跟我抱怨過「世界上最無聊的三件事情」：第一件事情是，跟朋友打麻將不算錢；第二件事情是，教自己的親妹妹游泳；第三件事情是，跟自己的太太跳三貼舞。這三件事情乍看之下，似乎互不相干，其實有一個共通點，就是都不夠刺激。

同樣的問題如果拿去問不同的人，得到的答案也不太一樣，另一個男性朋友的答案便完全不同，他認為世界上最無聊的三件事情，一是洗碗，二是釣魚 ，三是結婚；而這三件事的共同性則是，都必須固定待在一個地方不能亂跑，缺乏變化的感覺，讓朋友感到窒息。

從伴侶覺得最無聊的三件事情，或多或少可以看出他不喜歡的事物是什麼？裡面有什麼共同性？還蠻有參考的價值。

《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》（圖片提供／時報出版）

（本文出自《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》，時報／林萃芬 ，未經同意禁止轉載。紐約世界書局購書專線：718-445-2665轉1）