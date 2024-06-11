多倫多國際影展TIFF 7月推出楊德昌電影回顧展

楊德昌經典作品「牯嶺街少年殺人事件」。（圖／中影提供）

多倫多國際影展電影中心（TIFF Cinematheque）今天宣布，7月4日至30日將推出台灣導演楊德昌回顧展，播映「一一」、「牯嶺街少年殺人事件」等多部經典電影，並將舉行座談深入探究楊德昌電影的魅力與影響力。

TIFF電影中心指出，已故台灣新浪潮電影導演楊德昌的電影作品以樸實卻重要的內涵，協助重燃台灣電影生命力。儘管楊德昌電影鎖定特定時空，但其中多部已成傳奇經典。楊德昌電影回顧展將完整回顧楊德昌作品，呈現他歷久彌新的影響力。

駐多倫多經濟文化辦事處長陳錦玲向中央社表示，楊德昌是1980年代台灣電影新浪潮運動開創者之一，備受國際推崇。TIFF過去數度放映侯孝賢 及楊德昌的相關電影。台灣與TIFF互動多年，在在顯示台灣電影及藝術深受北美民眾喜愛。

陳錦玲表示，駐多倫多辦事處樂意支持TIFF推出楊德昌電影回顧展，讓台灣電影再度登上TIFF成為矚目焦點，將台灣電影藝術文化介紹給加拿大喜愛電影的朋友，也相信旅居多倫多的台灣僑民都非常期待這項回顧展的到來。

TIFF電影中心今夏楊德昌回顧展（Edward Yang's Taipei Stories）播映「牯嶺街少年殺人事件」（A Brighter Summer Day） 、「一一」（Yi Yi）、全新4K修復版「獨立時代」（A Confucian Confusion） 和「麻將」（Mahjong）等多部劇情長片 。

楊德昌電影回顧系列由TIFF電影資料館資深策展人皮卡 （Andréa Picard）策畫，應邀參與電影座談的與談嘉賓包括：國際知名影評人謝楓（Shelly Kraicer）、Mercer Union現代藝術中心主任Theresa Wang、藝文界人士克拉恩（Ryan Krahn）和木蘭國際電影節策展人劉玥彤（Yuetong Liu）。

楊德昌2000年在坎城影展拿下最佳導演獎，是首位獲得這項殊榮的台灣籍導演。2007年6月29日他因結腸癌過世，享年59歲。

去年7月台北市立美術館 、國家電影及視聽文化中心共同主辦「一一重構：楊德昌」回顧展，是首次完整回顧楊德昌影視作品，很快引發國際關注和迴響。哈佛大學 電影資料館、西雅圖國際影展等重要電影單位已先後在3月及4月推出楊德昌電影回顧系列。

TIFF每年9月舉辦大型國際影展，是全球最大規模的電影盛會之一。TIFF電影中心成立於1990年，致力分享電影藝術，全年策畫播映傑出當代電影，回顧最具影響力的電影導演和演員，聚焦世界各地電影運動。