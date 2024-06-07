清代人怎麼過端午？台北故宮揭密 皇帝送臣子清涼衣物

故宮「端陽時節」大展展出一款乾隆珍藏的「銅胎畫琺瑯花草五毒盒」，粉藍色的蓋面上繪有蠍、蛇、蜈蚣、蟾蜍、蜘蛛五毒圖案，呼應端午驅五毒的習俗。(故宮提供)

端午節 即將到來，你知道清代的台灣怎麼過端午？故宮北院本月開展的「院藏清代歷史文書珍品—端陽時節」，展出故宮典藏的「台灣府志」中，關於民間互贈粽子與划龍舟等端午習俗的最早記載。此展也展出多種清宮文獻與器物，揭密端午節和屈原的傳說起源，以及清宮中君臣之間如何互贈端午節禮物。

端午節相傳是為了紀念詩人屈原。他因小人讒言不為楚王重用、憤而投汨羅江而死。楚人為了不讓屈原屍體被魚蝦吃掉，在江中投下用竹葉包裹的米食，競相划船希望找到屈原的屍體，便是端午節吃粽子和划龍舟的起源。但根據考證，最早將屈原和端午聯繫起來的是南朝文人吳均的志怪小說「續齊諧記」，但此時屈原已去世近八百年，推斷是後人的穿鑿附會。故宮在展中展出「清乾隆年間文淵閣四庫全書本」中的「續齊諧記」，讓觀眾好好研究端午節的起源。

清代台灣人怎麼過端午節？台灣知府余文儀於乾隆27年主修的「台灣府志」，在「歲時」篇中記述，五月五日當天，民眾於清晨燃稻梗一束、門楣間插上艾葉菖蒲，「彼此以西瓜、肉粽相饋遺」。關於划龍舟的部分則是「好事者於海口淺處，用錢或布為標，杉板魚船爭相奪取，勝者鳴鑼為『得採』，亦號為鬥龍舟」。當時的端午節放假一天，學生會贈送老師端午禮金，親朋好友也互贈肉粽與西瓜。

清宮又是怎麼過端午節的？端午節是君臣間連絡情感的時刻，皇帝會對臣子頒賜炎熱夏季所需要的藥錠、香囊、香珠、繡扇與清涼衣料。而最受臣子歡迎的當屬清宮特製避暑藥「錠子藥」—把藥物磨成粉末，然後添加適當粘结劑製成規定形狀，具有防暑辟邪、活血消腫、清熱安神等作用，既可外用，亦可內服。

「端陽時節」展出江蘇巡撫何天培寫給雍正的奏摺「奏謝恩賜五色絨符香袋等物」，奏摺中洋洋灑灑羅列雍正的端午大禮，包括四包「蟾酥錠」與四包「鹽水錠」，讓何天培感到「聖恩高厚，悚惕難安」。但各地也必須向皇帝進貢具地方特色的應景禮品，御製的官瓷也必須在端午節前交貨送到皇宮。