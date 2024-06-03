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法國美術館「莫內名畫」 被環保示威者貼上紅色海報

世界新聞網／輯
環保團體成員把莫內畫作「亞嘉杜的罌粟花田」貼住。（美聯社）
環保團體成員把莫內畫作「亞嘉杜的罌粟花田」貼住。（美聯社）

法國巴黎奧賽博物館內的印象派大師莫內（Claude Monet）1873年名畫「亞嘉杜的罌粟花田」（Coquelicots）6月1日遭環保示威者搞破壞。

一名女示威者先用一幅紅色海報貼上和遮蓋名畫中央一大部分，然後脫下大衣展示環團T恤，再於自己雙掌塗上膠水黏在牆上，該女子最後因蓄意破壞而被捕。

這名示威者隸屬的環保團體「糧食反擊」（Food Response）表示，此次行動蓋上畫中罌粟花田，想展示的是沒有克服全球暖化後的2100年，土地變乾燒焦的模樣，並引起世人對氣候危機損害食品質素的關注。

「亞嘉杜的罌粟花田」有玻璃罩遮蓋，畫作應無永久損壞。

博物館 暖化

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