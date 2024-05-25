黃翊以萬物 跳一場動人的生命之舞

《黃翊與庫卡》工業機器人賦予靈魂、詩意共舞。（圖片提供/黃翊工作室）

一場精湛的舞蹈，不一定是技巧繁複的動作，更甚者是以發自靈魂深處的詰問與行動，精準地詮釋了人類共有的情感，因此而無比打動人心，黃翊就是這種能淬煉人類本質的編舞家。

集編舞家、舞蹈家與科技藝術家於一身的黃翊。（圖片提供/黃翊工作室）

黃翊是台灣知名編舞者、舞蹈家，擅長將新媒體、機械與科技裝置結合現代舞 蹈，創造充滿哲思的作品，美國「舞蹈雜誌」曾評選其為「最值得關注的25位舞蹈家」，27歲即成立黃翊工作室，是繼雲門舞集後台灣第二個全職舞團。 2012年推出《黃翊與庫卡》，首創亞洲人類與工業機器人共舞的紀錄，巡演於世界各地超過十年，更於今年達到破百場的里程碑。

善於跳舞的人，善於專注身體的平衡。在舞蹈不斷引領下，黃翊將身軀幻化成一座延伸至周遭世界的橋樑，在他所及之處，為理性與感性、為戰爭與和平、為生物與非生物之間的連結與理解，取得各方平衡，譜出生命深刻的意義。

代表作《黃翊與庫卡》裡，黃翊從一片漆黑中慢慢現身，探索的手電筒光源照向一台機械，一瞬之間重達 275公斤的機器人「庫卡」彷彿活了過來，就像擁有人類的頭部、眼睛、手腳一般，當黃翊旋轉著、移動著，機器手臂也跟著轉換動作，兩者精準同步，流動著雙人舞的親密和諧。在聚光燈落下的這一刻，觀眾凝神盯著庫卡，幾乎忘了庫卡是機器人，人類與其工業化身、抑或是機械與其人間同類，靈魂互為合一，在舞台上迸發無與倫比的生命力。

黃翊與機器人如鏡像般存在，洋溢情感與反思。（圖片提供/黃翊工作室）

《黃翊與庫卡》的互動共舞，不只展現令人印象深刻的人機和諧畫面，更充滿著意味深長的詩意反思，例如，其中一幕以節拍器的使用，象徵著時間的流逝，庫卡與人類隨著節奏規律而優美的雙生律動，但隨著節拍器嘎然終止，庫卡仍然持續跳舞，但身為人類的黃翊卻無法超越時間，瞬而淡出舞台，即使彼此如何期望，機械與人類終究本質不同。

黃翊說：「因為庫卡沒有生命，所以可以對照擁有生命的我，沒有注意到的事情。」庫卡是一串固定的編碼，輸出精準且精緻的動作，在其舞動與攝像之下，映照出人類有生有死，有喜怒哀樂情緒，亦需要同類陪伴，透過非生物體的共舞探索，黃翊獻呈了人類自我的模樣。

機器人看似充滿著未來感，但創作庫卡的緣起，卻更像是黃翊向內自省式地探索生命經驗。小時候的黃翊，曾經歷經父母投資 失利，一家四口遷住在小空間內，乖巧懂事的他，為了不讓身兼三個班的爸媽有更多的負擔，盡量自己張羅晚餐、把日常事務做到完美，也鮮少流露鮮明情緒，唯有在學習舞蹈的時候，彷彿找到一個宣洩的出口，不僅展現天馬行空的想像，而且天生能詮釋深層悲傷的情緒，深深地感染旁人。可以說，「活得像機器人」是一種從小的防衛機制，但也因此成為舞蹈中重要的命題。黃翊笑說，與其說有多強大的創作動機，不如說是每每完成創作以後，回過頭來，才從作品的吉光片羽中，發現主題是如此吻合生命軌跡，令他重新認識自我的樣貌。

舞者在《長路》旋轉的巨型年輪舞台，以各種姿態行走舞動。（圖片提供/黃翊工作室）

如今，庫卡已是黃翊作品裡標誌性的存在，近期與董陽孜、黑川良一共譜的《墨》裡，庫卡彷彿人之手空中在書寫，與舞者的肢體一起展現書法 藝術的特質；另在探討人生牽掛的《此生》之中，又幻化為攝影師、收音師，為觀眾播映生命場景，成為輔助詮釋意義的要角。庫卡在黃翊工作室，如同一位真正的舞者夥伴一樣，穿梭在不同主題編舞之中，「我們是一個人類和機器人組成的舞團，對我來說，機器人是我的家人。」黃翊想要被世界如此記得。

沒有UNDO 一切都在當下

「時間」是黃翊作品裡的神奇魔法，一方面，時光傷逝的主題是他持續探索的大哉問，另一方面，時間裡的「當下性」則是黃翊舞蹈表演裡的火花。

庫卡是工業機器人，一旦啟動就會自動執行任務，直到完成，期間無法進行任何修改或刪除，因此，任何決定都必須提前想清楚。這個特性讓黃翊縝密看待編舞的每一個步驟，提前花費長時間和自己工作，為所有舞者量身打造流程，在藍圖完善而精確的情況下，機器人庫卡與舞團成員才能以極高的效率完成排練。

黃翊自行編寫程式，精準規劃庫卡每一刻動作。（圖片提供/黃翊工作室）

如此追求精確性，是因為一場令人屏息的完美演出，是一個特定時刻下的燈光、音樂、人物與機械的各種巧妙契合，每一次激發的化學作用都不一樣，如果不夠精準，則舞台上的魔法稍縱即逝，「無法UNDO」不僅是庫卡的特性，事前努力充分準備、創造每一個當下驚艷的一期一會，更是黃翊的表演哲學。

對於時間的思考，是反覆顯現在他作品裡的感性表達，在另一代表之作《長路》裡，黃翊打造出直徑長達九米的巨型年輪舞台，任舞台以速度或快或慢的方式，不斷地流動旋轉著，而舞者在其上以不同的姿態與方式行走著，象徵時間是不可逆的漫漫長河，人類對此無能為力，唯有在當下珍惜身邊人事物。

正如同小說家透過書寫，直指人間的悲歡離合，黃翊作品之美在於他以舞蹈為筆，從表演的當下性、到時間的抽象性，為世界詮釋著人類靈魂的脆弱與堅強，讓觀者不斷反思自身存在的本質。

舞者在《長路》旋轉的巨型年輪舞台，以各種姿態行走舞動。（圖片提供/黃翊工作室）

為了跳脫框架 必須努力保持平衡

為什麼黃翊堅持要在作品裡面尋求突破呢？或許他的理想正與鼎鼎有名的美國編舞家William Forsythe共鳴著，這位在現代舞領域不斷革新進化、引領風潮的編舞大師，曾經在訪問中表達道，「每個領域都得有人開始做些新的事情才行。」這個說法深深觸動黃翊，從人類與機械、從舞台裝置到新科技，他認為自己若相對有能力、有資源，就應該勇於承擔，為舞蹈與科技開創不一樣的事。

但跳出框架的同時，「平衡」反而是理解黃翊的重要關鍵詞，通往他作品打動人心的根本。《黃翊與庫卡》曾在法國巡演時，讓一位從事機器人研究的學者親自至後臺致意，感謝他以人機共舞帶來新觀點，打破機器人會危害人類的負面看法，而這兩者之間的平衡對話，正是黃翊所希望探討的核心內涵。

在另一部描繪難民與戰爭的創作《地平面以下》，源於黃翊遊歐後，親見許多受敘利亞戰爭之苦而顛沛流亡的難民，相較於大多數戰爭題材作品，編入大跳躍或很美的大動作，黃翊罕見地讓舞者動作極簡克制，全篇毫無拯救局面的英雄，只有飢餓而佝僂的婦女、失去童年的小孩、向神禱告的穆斯林，佐以多媒體投射黑白「影子」展現回憶、火焚或白磷彈爆炸後致命的光景，宛如戰爭安魂曲的表演，黃翊平衡了唯美與寫實，為更廣大的難民表達亂世的無能為力，在歐洲巡演時，觀眾中有難民的家人深受作品觸動，甚至在觀眾席哭到無法離開。

《地平面以下》詮釋難民視角，引發許多迴響。（圖片提供/黃翊工作室）

「很多人覺得我很精確與絕對，但我是在找尋最理想的平衡點，因為我的作品和一般舞團不同，必須很努力在人和人之間、新與舊之間找到一個被接受的結果。」黃翊不斷探索時代，每一場革新的創作內容與表達，不是為了動作而動作、不是為了科技而科技，而是奠基於對人類的關心上，以舞蹈為各種觀點找到自身的最佳語彙，連結人與人之間更包容的理解。

停頓、蓄勢與飛躍 放眼國際舞台

前幾年疫情 無預警的到來，彷彿舞台上的音樂突然無聲而止，以國外演出為主要收入來源的黃翊工作室來說，一瞬之間營收銳減，在充滿不確定的疫情局勢之中，面臨前所未有的生存震撼。

善於縝密佈局的黃翊，可以算是第一次遇到超乎自己預期之外的事件，面對影響層面重大的損失，作為一名舞者兼舞團經營者的他，反應亦不尋常，不僅沒有被挫折打敗，甚至對突如其來的挑戰，內心感到有點「興奮」，他不斷想嘗試突破困境，找尋與危機共舞的另一種平衡。

他評估國外觀眾回流狀況，估算度過危機所需的時間，讓工作室營運成本即時降到最低停損，重新調整原先嚴重失衡的國內外演出比例，並善用時間讓工作室夥伴學習語文與技能，黃翊將這段時間視為韜光養晦的時機，並至臺大EiMBA進修，提升營運、財務與創作觀念。

在臺大學習商業知識的期間，他意識到舞蹈在表演藝術中的受眾相對較少，維繫和擴大舞蹈的市場規模是一個營運生存的本質思考，若透過短期的話題行銷或會帶來進場人流，但長期而言卻不是推廣文化藝術最理想的方式，透過作品和社會建立關係、培養主題的獨特性是相對適合他的道路。現在，黃翊更篤定舞蹈表演的目標，他說：「我一直都相信，舞蹈是世界共通的語言，我們對話的觀眾不分國界，無論技術難度、內容探討還是對舞者肢體細節的雕琢，我都以國際標準要求自己。」

黃翊在法國Le Quatrain劇院出演《黃翊與庫卡》。（圖片提供/黃翊工作室）

黃翊越挫越勇、無畏挑戰的精神，令人想到他自學庫卡程式，以平均十小時的編寫時間，完成台上一分鐘的表演，「耐心」與「學習力」就是他持續站在舞台上的最佳武器。從疫情到疫後，一動一靜之間，一切的可能性正在萌生，黃翊自信而蓄勢待發，無比期待他的大步飛躍，以獨有的動人創作，帶領我們持續探索生而為人的遺憾與美好。

（本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此）