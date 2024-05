法國推出香味郵票 聞起來有「法棍麵包香」

法國郵政 局17日推出一張可釋放香味的刮擦郵票,慶祝聞名於世的法式長棍麵包列入非物質文化遺產名錄。

法國總統馬克龍曾把法式長棍麵包形容為「250克的神奇和完美」。法國郵政局在官方網站上說:「法式長棍麵包是我們日常吃的麵包,是我們的美食象徵,是我們的文化瑰寶。」

這張紀念郵票的售價為1.96歐元(約2.14美元),郵票上畫了一條被藍白紅絲帶綁著的法式長棍麵包。目前已印製59萬4000張。

🇫🇷✨ France’s La Poste unveiled a scented stamp celebrating the iconic baguette yesterday. This stamp, which smells like freshly baked bread, honors the baguette’s addition to UNESCO’s Intangible Cultural Heritage list. Get yours now and enjoy a piece of French heritage. 🥖📬… pic.twitter.com/kv8M39Tr4t