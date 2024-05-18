我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前副國安顧問：美要讓台灣海峽成阻絕中國的「護城河」

烏干達移民之子 122所大學爭相錄取 各校提供獎助學金達530萬元

法國推出香味郵票 聞起來有「法棍麵包香」

中通社／香港18日電
法式長棍麵包2022年被聯合國教科文組織列入非物質文化遺產名錄。(路透)
法式長棍麵包2022年被聯合國教科文組織列入非物質文化遺產名錄。(路透)

法國郵政局17日推出一張可釋放香味的刮擦郵票，慶祝聞名於世的法式長棍麵包列入非物質文化遺產名錄。

法國總統馬克龍曾把法式長棍麵包形容為「250克的神奇和完美」。法國郵政局在官方網站上說：「法式長棍麵包是我們日常吃的麵包，是我們的美食象徵，是我們的文化瑰寶。」

這張紀念郵票的售價為1.96歐元（約2.14美元），郵票上畫了一條被藍白紅絲帶綁著的法式長棍麵包。目前已印製59萬4000張。

法式長棍麵包又稱法式硬麵包、法式麵包、長棍麵包，在中國內地常簡稱法棍，是一種長條形、表面有斜切痕、硬度極高的麵包，也是法國麵包文化的代表性美食，2022年被聯合國教科文組織列入非物質文化遺產名錄。

郵政 聯合國

上一則

真正的愛情是放手和成全

延伸閱讀

西方措手不及…法國邀俄參加諾曼第登陸紀念活動 傳白宮對此不悅

西方措手不及…法國邀俄參加諾曼第登陸紀念活動 傳白宮對此不悅
遊輪專家極品假期 維京河流遊輪特惠價

遊輪專家極品假期 維京河流遊輪特惠價
遊輪專家「極品假期」推出維京河流遊輪清倉價

遊輪專家「極品假期」推出維京河流遊輪清倉價
法國北部城市盧恩傳出武裝嫌犯試圖焚燒猶太會堂 遭警察開槍擊斃

法國北部城市盧恩傳出武裝嫌犯試圖焚燒猶太會堂 遭警察開槍擊斃

熱門新聞

作者自製的「港式拿破崙」。（圖∕朱晨）

情繫拿破崙

2024-05-13 02:02
圖∕黛安

苦行與躺平

2024-05-15 02:02

生命的輪迴

2024-05-14 02:00

小鎮尼羅

2024-05-15 02:00
我的美國媽媽Adele Baker。（圖／作者蘇舒提供）

我的美國媽媽

2024-05-16 02:00
圖∕123RF

網友面面觀

2024-05-11 02:02

超人氣

更多 >
曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭
不計較又有風度 「4星座」容易在職場一飛沖天

不計較又有風度 「4星座」容易在職場一飛沖天
跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕

跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕
東大校花「4姊妹」神基因 合影讓網友直接求婚

東大校花「4姊妹」神基因 合影讓網友直接求婚
華女機上酒醉吵鬧被捕 考量患憂鬱症不起訴

華女機上酒醉吵鬧被捕 考量患憂鬱症不起訴