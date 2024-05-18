法國推出香味郵票 聞起來有「法棍麵包香」

法式長棍麵包2022年被聯合國教科文組織列入非物質文化遺產名錄。(路透)

法國郵政 局17日推出一張可釋放香味的刮擦郵票，慶祝聞名於世的法式長棍麵包列入非物質文化遺產名錄。

法國總統馬克龍曾把法式長棍麵包形容為「250克的神奇和完美」。法國郵政局在官方網站上說：「法式長棍麵包是我們日常吃的麵包，是我們的美食象徵，是我們的文化瑰寶。」

這張紀念郵票的售價為1.96歐元（約2.14美元），郵票上畫了一條被藍白紅絲帶綁著的法式長棍麵包。目前已印製59萬4000張。

🇫🇷✨ France’s La Poste unveiled a scented stamp celebrating the iconic baguette yesterday. This stamp, which smells like freshly baked bread, honors the baguette’s addition to UNESCO’s Intangible Cultural Heritage list. Get yours now and enjoy a piece of French heritage. 🥖📬… pic.twitter.com/kv8M39Tr4t — Pierre - French Touch ! (@frenchtouch_X) May 18, 2024

法式長棍麵包又稱法式硬麵包、法式麵包、長棍麵包，在中國內地常簡稱法棍，是一種長條形、表面有斜切痕、硬度極高的麵包，也是法國麵包文化的代表性美食，2022年被聯合國 教科文組織列入非物質文化遺產名錄。