我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨預期上升令人憂 道指結束連8漲

華女環遊世界18個月卻覺累又空虛 才知犯這錯誤

英國第3家台灣華語文中心揭牌 品質獲在地人讚譽

中央社／倫敦13日專電
僑委會推動在歐美廣設「台灣華語文學習中心」（TCML），英國第3家TCML於12日在倫敦慈濟人文學校揭牌，學生代表杰米肯定慈濟TCML的教學品質。（中央社）
僑委會推動在歐美廣設「台灣華語文學習中心」（TCML），英國第3家TCML於12日在倫敦慈濟人文學校揭牌，學生代表杰米肯定慈濟TCML的教學品質。（中央社）

僑委會推動在歐美廣設「台灣華語文學習中心」（TCML），主攻成年人族群、力求深入各地主流社會。英國第3家TCML近期在倫敦郊區成立，幾個月內就有學生通過台灣「華語文能力測驗」（TOCFL）。

42歲的杰米（Jeremy Smithers）去年9月加入「倫敦慈濟人文學校」華語文學習成人班，今年4月和其他兩位同學一同通過TOCFL的A等2級（基礎級）測驗。

他接受中央社採訪時說，除了週末上課，平常也有必要盡可能沉浸於華語文情境；真正學好外語不容易，但他的個人經驗顯示，只要有心，任何人都有可能成功。

倫敦慈濟人文學校2018年創校，去年底獲僑務委員會審核通過，今年1月成為英國第3家TCML，於週日教授成年人華語文，目前有初、中級各一班，學生總計15人，持續招生。學校另為中小學生開設華語文課程。

根據課程規劃，成人班每週分別有2小時和1小時的實體和線上課程，每學期另有6小時文化體驗，包括書法、剪紙、包餃子、玩麻將。

儘管旗下TCML今年1月即正式開始運作，倫敦慈濟人文學校特別選在公曆5月第2個週日（今年為5月12日）「佛誕日」舉行TCML揭牌儀式，同時慶祝母親節及全球慈濟日。駐英國代表處公使柳惠千偕同僑務組、領務組等組別組長，以及大倫敦地區「紅橋」（Redbridge）行政區副首長賈米爾（Saira Y. Jamil）出席致意。

柳惠千應邀致詞時提到，各國學習華語文的興趣日增，他肯定倫敦慈濟人文學校響應政府在國際間推廣台灣優質華語文教學的政策，勉力打入英國主流社會。

英國第1和第2家TCML分別於2021年和2022年成立；目前整個歐洲，含英國在內，總計有18家TCML。

賈米爾則說，她是4個孩子的媽，十分了解無論是成人或孩童，週末還得坐在教室上課，需要多大的意志力，但學校確實可提供較有系統、更全面的教學。

身為「學生代表」，隨後上台的杰米以一段華語、一段英語的形式致詞，並透露他決定學習華語文是為了履行對妻子的承諾。

他說，妻子是馬來西亞華裔，但缺乏漢字閱讀能力，妻子常提到夫妻兩人應當至少有一人得懂漢字，「所以我就來學習了」。更何況，兩個女兒已早一步在倫敦慈濟人文學校學習華語文。

杰米立志未來能夠「流利使用華語」。他接受中央社採訪時說，他特別喜歡慈濟TCML相互支持的社群氛圍，且慈濟已在當地建立良好聲譽，學校規模持續擴大之際，課程和活動內容也越來越豐富有趣。

這是杰米第一次在專業老師指導下，有系統地學習華語文。他提到慈濟TCML今年推出的線上互動課程和學習資源，肯定相關內容有助學生持續精進、補救進度、排除疑惑，而且使用方便。

2018年創校的倫敦慈濟人文學校1月成為英國第3家獲僑委會支持的「台灣華語文學習...
2018年創校的倫敦慈濟人文學校1月成為英國第3家獲僑委會支持的「台灣華語文學習中心」，12日特別選在佛誕節舉行揭牌儀式，駐英國代表處公使柳惠千（後排右8）、大倫敦地區「紅橋」行政區副首長賈米爾（後排右6）出席致意。（中央社）

母親節 餃子 華裔

上一則

情繫拿破崙

延伸閱讀

英相蘇納克再指俄中威權軸心 示警未來5年危險局勢

英相蘇納克再指俄中威權軸心 示警未來5年危險局勢
英國警方控3男子違反國安法 疑涉嫌協助香港蒐集情報

英國警方控3男子違反國安法 疑涉嫌協助香港蒐集情報
英國企業最夯福利：讓員工租電動車開回家 還可大幅省稅

英國企業最夯福利：讓員工租電動車開回家 還可大幅省稅
全球慈濟日 「三節合一」為眾生祈福

全球慈濟日 「三節合一」為眾生祈福

熱門新聞

草子糕

2024-05-08 02:00
繼推廣無毒生活後，譚敦慈也倡導「獨立活」理念，及早準備、做好獨老規畫，只有準備好的時候才能帶來最大的安全感。（記者王聰賢／攝影）

落實簡單生活 譚敦慈：沒需要 贈品也不拿

2024-05-10 07:00
圖∕太陽臉

醃篤鮮

2024-05-10 02:02
圖∕123RF

網友面面觀

2024-05-11 02:02
圖∕123RF

長廊（上）

2024-05-09 02:02

善意的謊言

2024-05-08 02:00

超人氣

更多 >
12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲
紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親
理財百科／29歲就財務自由 他分享5祕訣

理財百科／29歲就財務自由 他分享5祕訣
川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光
這3個地方 不要用銷帳卡

這3個地方 不要用銷帳卡