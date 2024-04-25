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張戎成首位獲大英帝國勳章中國人 書寫中國史獲肯定

記者陳湘瑾／即時報導
作家張戎（Jung Chang）3月21日獲得大英帝國勳章，是首位獲得此項榮譽的中國人。（圖／取自張戎官網）
作家張戎（Jung Chang）3月21日獲得大英帝國勳章，是首位獲得此項榮譽的中國人。（圖／取自張戎官網）

英籍華人作家張戎（Jung Chang）3月21日獲得大英帝國勳章（CBE），她是首位獲得此項榮譽的中國人。張戎撰寫許多國際暢銷書，包括講述20世紀共產主義中國三代婦女家族史《鴻：三代中國女人的故事》（Wild Swans: Three Daughters of China）。此次授勳彰顯她對文學和歷史的貢獻。

張戎原名張二鴻，現居倫敦。她1952年出生於四川宜賓，父親曾任中共四川宣傳部副部長，她在文革時代曾做過農民、翻砂工和電工。

1978年，張戎通過公費考試前往英國留學，於約克大學取得語言學博士學位。她是中共在1949取得政權後，首位獲得英國大學博士學位的中國公民。

獨立報指出，張戎的自傳《鴻：三代中國女人的故事》講述張戎、媽媽和奶奶的故事，由於內容涉及中國公民在毛澤東領導下的負面描述，在中國國內被列為禁書，但這本著作在全世界銷量達到2000萬本，被翻譯成38種語言，為英國出版史上非小說類最暢銷的書籍之一，並在1993年獲得英國年度書籍獎。

2005年張戎與丈夫哈利戴（Jon Halliday）耗時12年撰寫的《毛澤東：鮮為人知的故事》出版，在寫書過程中，這對夫婦採訪超過600名見過毛澤東的人，查閱大量前蘇聯和中國的史料，揭露許多不為人知的事實。

張戎告訴英國獨立報（The Independent），「我感到非常榮幸地被授予CBE，這個榮譽要感謝我的母親和家庭成員，以及所有幫助我撰寫《鴻》、《毛澤東》和其他當代中國人物傳記的中國人。」

中共 哈利 華人

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