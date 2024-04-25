我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市新財年預算1116億元 恢復警局、兒童教育開支

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

震後療傷 台灣辦繪畫比賽助土國災區孩童走出陰霾

中央社／台北25日電
駐土耳其代表處與土耳其台灣商會近期合辦繪畫活動，鼓勵土國地震災區孩童參與繪畫比賽，盼畫出夢想、展望未來。圖為駐土耳其代表黃志揚頒發佳作獎項。（駐土耳其代表處提供）
駐土耳其代表處與土耳其台灣商會近期合辦繪畫活動，鼓勵土國地震災區孩童參與繪畫比賽，盼畫出夢想、展望未來。圖為駐土耳其代表黃志揚頒發佳作獎項。（駐土耳其代表處提供）

土耳其去年2月發生強震，台灣送暖不間斷，為鼓勵災區孩童展開新生活，駐土耳其代表處與土耳其台灣商會近期合辦繪畫活動，提供孩童發揮創意的舞台、一掃陰霾，獲聯合國兒童基金會肯定。

駐土耳其代表處23日發布新聞稿表示，近期與土耳其台灣商會合作及委託土國社會發展與援助動員協會（ASAM）以「我的夢想」及「我眼中的台灣」為主題，鼓勵災區孩童參與繪畫比賽，盼畫出夢想、展望未來。

駐土耳其代表黃志揚說，本次活動收到逾1200份畫作，孩童的作品不僅展示無窮想像力和創造力，也讓外界看到災區孩童儘管遭逢天災劇變，依舊仍保有純淨心靈。

黃志揚表示，土耳其去年2月6日發生規模7.8強震後，代表處運用台灣人民捐贈的700萬美元，辦理5個重災區「土耳其震災災區教育復原計畫案」，包括設立50個共配有850台電腦的組合屋教室，6個共配有126台電腦的行動教室，並向大專院校及政府單位捐贈995台電腦。

來自哈泰省（Hatay）的9歲孩童莎卡莉說，非常謝謝台灣對土耳其的援助，並給了災區所有人希望，因此她在作品中畫了一個沙漏，背景塗成黑色，代表著雖然地震帶來黑暗，但隨著時間像沙漏一樣流逝，會迎來希望。

聯合國兒童基金會土國南部區域辦公室表示，感謝台灣對災區兒童教育及心靈輔導工作的支持與付出，並肯定駐土耳其代表處與台灣商會合作舉辦繪畫比賽的用心。

土耳其 聯合國 地震

上一則

北流前進西雅圖 海外首展用音樂讓世界聽見台灣

延伸閱讀

金山商會開設新共享辦公室咖啡店 背後贊助團體大有來頭

金山商會開設新共享辦公室咖啡店 背後贊助團體大有來頭
花蓮地震 日本環球影城捐500萬日圓助災區

花蓮地震 日本環球影城捐500萬日圓助災區
土耳其外長：哈瑪斯欲解散武裝組織轉為政黨

土耳其外長：哈瑪斯欲解散武裝組織轉為政黨
路透：伊朗襲以色列前事先通知土耳其

路透：伊朗襲以色列前事先通知土耳其

熱門新聞

基隆夜市的廣告牌。（攝影∕孟悟）

基隆夜市的廣告牌

2024-04-18 02:01
英國女王給我母親百歲生日的賀信。（圖／作者達偉提供）

英國女王的祝福

2024-04-19 02:00

生死有命

2024-04-19 02:00

我進了哈佛大學

2024-04-19 02:00
圖∕吳孟芸

不搗蛋的中國人

2024-04-21 02:02

不敢碰的疼與悲傷(上)

2024-04-18 02:00

超人氣

更多 >
廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現
「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆
「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉
兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年

兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年
川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立

川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立