席慕蓉憶齊邦媛來電告別：她的一生是「巨流河」的一生

台大外文系名譽教授、文學家齊邦媛辭世，享嵩壽101歲，圖攝於2005年10月。圖／報系資料照

台灣知名作家、學者齊邦媛於3月28日凌晨去世，享年101歲。作為多年摯友，台灣詩人席慕蓉一直稱齊邦媛為「老師」。

➤➤➤ 「讀書寫作每刻都是永恆」文學巨擘齊邦媛辭世

29日晚，她在接受中新社記者專訪時追憶，齊邦媛是一位了不起的女性，她的一生就是「巨流河」的一生。

齊邦媛生前學術著作、翻譯作品、文學評論、散文隨筆等身，最為讀者所知的是她在80多歲高齡時完成自傳《巨流河》。這部25萬字的回憶錄於2009年出版，作品由長城外的巨流河開始，寫到台灣南端恒春的啞口海結束，為兩岸留下一部「至情至性的家族記憶史」。

20世紀80年代至90年代，席慕蓉出版了多部詩集，受到海內外讀者的關注。也是在這一段時間，在席慕蓉位於陽明山的畫室，齊邦媛和她通過共同好友介紹相識。「對齊老師來說，那時的我是一個『小學生』。」

這對年齡相差近20歲的摯友、「師生」密切交往超過30年。「我們之間聊過很多，也經常見面、通電話。」在席慕蓉看來，齊邦媛是一位個性剛強的女性。

她回憶，齊邦媛生前長期居住在位於桃園龜山的養老住居長庚養生文化村，並在這裡完成《巨流河》的寫作。齊邦媛曾介紹，當初赴長庚養生文化村參觀時遇到一位出租車 司機，對方不理解一位80歲的老人膝下有子女，為什麼會選擇一個人獨居。司機還很同情她，陪著她看完文化村、再把她送回家。

「可是那個司機不懂得，齊老師說的『我已經80歲了，還有我自己的日子要過』的真正含義。」席慕蓉認為，齊邦媛是希望在耄耋之年找到她「最後的書房」，把《巨流河》寫出來。

「《巨流河》寫了她的一生，而且不僅僅是她的一生。原版書封面是一張抗戰時期重慶被轟炸的紅色照片。她寫出了當時人們遭受的所有困苦和災難，以及中國抗戰歷史。這裡面還包括她自己的青春。」席慕蓉說。

1924年2月，齊邦媛生於遼寧，1943年考入位於四川樂山的武漢 大學哲學系，1年後轉入外文系，1947年受聘台灣大學外文系任助教。1968年，她赴美國深造，1969年回台任中興大學外文系主任。1988年，齊邦媛從台灣大學退休 。

「我很尊敬齊老師。不論在文學上，還是生活上，她都是了不起的人，了不起的學者、朋友、女性。」席慕蓉認為，齊邦媛生前一直在寫東西，並且寫了很多文章推介年輕作家，她是希望把台灣的文學介紹給世界，讓台灣文學達到更高境界。「她的整個一生都是在為別人著想。到了人生最後，才用剩下的時間為自己寫作。」

2023年11月，席慕蓉最後一次接到齊邦媛的電話，她在電話中與席慕蓉表達告別之意。