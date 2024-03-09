金庸百年誕辰／御用漫畫家李志清憶初見偶像：沒有心跳加速感覺

遠流出版的漫畫版《笑傲江湖》，由漫畫家李志清編繪。（遠流／提供）

「金庸先生大概在33歲時出版了小說《射鵰英雄傳》，我則是在33歲時開始創作這部小說的漫畫版，冥冥中我倆就有一種緣分。」在位於香港 長沙灣荔枝角的工作室裡，被譽為金庸「御用」漫畫家的李志清追憶與金庸相處情形時說道。

李志清的工作室不大，四壁卻掛滿了他創作的武俠人物和山水畫，其中與金庸作品有關的畫作占了大多數。工作室一個書櫃的最高處，擺放著一張他與金庸的合照。

「這是我與金庸先生初次見面時的情形。」李志清說，他十幾歲就開始讀金庸武俠小說，一直視金庸為偶像，後來開始畫金庸日文版小說封面和插畫。20世紀90年代中期，通過一位日本 漫畫編輯的引薦，他在一個飯局上第一次見到了這位偶像。

李志清回憶說，初次見面，他並沒有心跳加速的感覺，反而覺得金庸彬彬有禮、面容慈祥，像一位認識了很久的長者。

在這大概兩年後，李志清到金庸的明河社，希望取得《射鵰英雄傳》的漫畫版權，想不到得到的竟是金庸要合組公司的建議。1998年，兩人合辦的明河（創文）出版有限公司成立，相繼出版了《射鵰英雄傳》和《笑傲江湖》兩部漫畫。

《射鵰英雄傳》的漫畫，是李志清和金庸最早合作的一部作品，李志清花了三年零八個月的時間畫成了38册單行本。後來，這部漫畫也成了譯本最多的一部，不僅在海峽兩岸暨港澳引起關注，還發行至東南亞 、日韓、歐洲等地。

從最初的武俠小說插畫、封面、漫畫，到漸漸開始有更多發揮的水墨畫，創作上李志清不斷尋求突破創新。藉由李志清的畫筆，智勇雙全、磊落豪爽的喬峰，俠之大者、為國為民的郭靖，瀟灑豁達、重情重義的令狐沖……這些經典金庸武俠人物躍然紙上，活靈活現地展現在讀者眼前。金庸對李志清的畫作評價頗高，曾為他題詞：「飄逸畫筆，圖風雲人物」，也稱讚他畫的武俠男子漂亮、瀟灑。

畫金庸小說人物20多年，對李志清來說，這些形象早已了然於胸。其中，令狐沖是他最喜歡的人物之一。採訪時，通過寥寥幾筆，李志清就把令狐沖的形象生動勾勒在紙上。「我也是像令狐沖一樣的人，一樣的瀟灑自在，遊走於出世與入世之間。」李志清說。

在李志清看來，金庸武俠小說裡面蘊含著的，是中國傳統文化的根。如獨孤九劍是取自「無用之用乃為大用」的老莊哲學，招式隨對手而定，遇強愈強。在下筆作畫前，他也會向《周易》、《老子》這些傳統書籍「取經」，以期將哲學「無招勝有招」地融入畫作中。

他認為，所謂「武俠」，應該是「武」、「俠」合一，不能將其分開來看。若有「武」無「俠」，就變成了單一的武打動作。「正如金庸先生所說的，俠之大者，為國為民。江湖對決絕不是你死我活，而是在過招間惺惺相惜衍生情誼。」

金庸去世後，很多人感嘆「武俠時代已經結束了」。李志清卻不這麼認為。他說：「不是說沒有金庸小說就沒有武俠。在我看來，是時代造就了金庸武俠小說，我們現在處於新的時代，相信武俠也會以新的作品形式呈現。」

李志清工作室的書桌上，擺放著一摞他正在創作的作品。這部關於《雪山飛狐》的作品將以介於書和漫畫之間的「小人書」形式發行，約200多張畫，目前大概完成了三分之一。李志清希望，能在年內將其出版，以紀念金庸的百歲誕辰。