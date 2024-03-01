台灣電影「春行」入選紐約新導演新電影影展 創台片6年來紀錄

台灣導演王品文（右）、彭紫惠（左）作品「春行」繼2023年拿下西班牙聖賽巴斯提安國際影展最佳導演獎，再入選第53屆紐約新導演/新電影影展。（中央社／今日影像藝術提供）

王品文、彭紫惠執導的「春行」繼去年拿下西班牙聖賽巴斯提安國際影展最佳導演獎，再入選第53屆紐約新導演/新電影影展，為6年來首度有台灣導演作品獲選。

新導演/新電影影展（New Directors/New Films）由紐約林肯中心電影協會（FLC）、現代藝術博物館 （MoMA）合辦，今天公布第53屆片單。「春行」為25部入選長片之一，預定4月13、14日分別在MoMA與林肯中心的戲院放映，王品文、彭紫惠將赴美出席映後座談。

「春行」由喜翔、楊貴媚主演，描述一名丈夫不捨妻子驟逝，把妻子遺體放進冰櫃保存，守著妻子已死的祕密。但一場暴雨 打壞冰櫃，妻子屍體開始腐爛，離家多年的兒子也在此時回來，父子間衝突與矛盾一觸即發。

紐約新導演/新電影影展2月29日公布第53屆片單，台灣電影「春行」為25部入選長片之一。圖為劇照。（中央社／今日影像藝術提供）

影展主辦單位稱讚本片寧靜優雅且深刻地描述過去與現在、城市與鄉村、生與死的二元性，充滿令人著迷且憂鬱的魔力，讓觀眾深思「失去」之前與之後的過程，以及對「愛」無法抹滅的痕跡。

新導演/新電影影展於1972年創辦，旨在拔擢創作具先鋒性的國際影壇新銳。史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、阿莫多瓦（Pedro Almodovar）、史派克李（Spike Lee）、是枝裕和、李滄東等國際名導，王家衛、賈樟柯、畢贛等華語片導演早期作品都曾入選。

黃信堯執導的「大佛普拉斯」2018年入選，是上次有台灣導演作品打進這項影展。

本屆影展預定4月3日至14日舉行，「春行」將在紐約舉行北美首映。

王品文曾以短片「軍犬」勇奪台灣女性影展金獎；彭紫惠身為當代藝術家，利用不同媒材關注時間與內在精神性。兩人合作的「春行」去年秋季拿下聖賽巴斯提安國際影展（SSIFF）最佳導演銀貝殼獎，為1953年影展創辦以來台灣電影首次在主競賽單元獲獎。