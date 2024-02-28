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還原度最高的中年大叔乾隆像 法前總統珍藏估價破600萬元

記者陳宛茜／台北報導
蘇富比將拍法國前總統保羅．杜美所藏的乾隆肖像。估價5千萬港幣到7千萬港幣。（圖／蘇富比提供）
蘇富比將拍法國前總統保羅．杜美所藏的乾隆肖像。估價5千萬港幣到7千萬港幣。（圖／蘇富比提供）

今年是龍年，香港蘇富比宣布4月舉行的中國藝術品春季拍賣系列，將拍賣三件乾隆重器，以龍雕龍像展現聖權天威。其中一幅清宮畫師郎世寧繪製的乾隆肖像，題有乾隆御筆「朗照」兩字，為法國前總統保羅．杜美（Paul Doumer）舊藏，也是目前乾隆肖像唯一由私人珍藏，估價5千萬港幣到7千萬港幣(約638萬到894美元)。

此一乾隆肖像藏於乾隆御製「鑑古席珍」君臣合冊之中，冊中還有董邦達、鄒一桂、錢維城、丁觀鵬等畫師的作品。根據清宮檔案，此冊乃乾隆21年(1757年)奉御旨製作，畫中的乾隆45歲，正值壯年。繪者是義大利傳教士郎世寧。當時郎世寧擔任宮廷畫師，為乾隆和后妃畫了不少畫像。

郎世寧以油畫風格繪製的君王肖像相當寫實，和傳統清宮畫師以水墨所繪、有朦朧美的「龍顏」相較，還原度更高。此畫的乾隆留著八字鬍、臉上皺紋明顯，眼神還有些憂鬱，「中年大叔」的造型跟電視劇中的風流皇帝形象大相逕庭。但乾隆還是提筆寫下「朗照」兩字，顯然對此畫甚為滿意。

蘇富比指出，「鑑古席珍」來源有緒，是法國前總統保羅．杜美（1857-1932年）舊藏。現存的乾隆肖像多由博物館收藏，此幅乾隆肖像應是私人珍藏乾隆肖像碩果僅存者，應為孤品。

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