小粉紅提告莫言「小說抹黑抗日歷史」教授直言教育失敗

中國作家莫言。 (中新社)

有中國網友表示要提告作家莫言，理由是其小說敘述抹黑抗日歷史，這項提議短時間就獲得9000餘名網友投票 支持。有大學教授感慨，中國社會愈來愈不寬容，「這些年的教育失敗」。

擁有20萬名粉絲的微博 帳號「說真話的毛星火」2月14日在微博上發起有關提告莫言的網路具名投票，結果獲9000多人支持，遠多於反對者。

莫言是第一位獲得諾貝爾文學獎的中國籍作家，其語言風格獨特，多部作品具有魔幻寫實色彩。

根據其微博發文，他指責莫言的著作「紅高粱家族」和「豐乳肥臀」涉嫌歪曲歷史抹黑八路軍不抗日、抹黑國共內戰時的共軍，要求莫言向「英雄先烈」及全國人民等道歉，並請求判決「封殺莫言」，禁止市場再出版莫言書籍等。

本月初，這名網友表示經過投訴後，出版莫言作品的浙江出版聯合集團回覆他「莫言書籍不存在問題」。但他認為這屬於內部自查，「有失公允」，22日已去北京的法院提交提告莫言的材料，明天還將對此事提出「公益訴訟」。

「毛星火」的言行引發不少人反感。

微信 公眾號「報人劉亞東A」日前刊文表示，「用顯微鏡尋找他人言論中的一句話或一個詞語，然後極盡所能地展開豐富聯想，進行構陷攻擊，是一些人慣用的手段」，如今，這手段用到了莫言身上。

文章說，「紅高粱家族」出版發行己經有幾十年了，也早已被改編拍成了電影電視劇，「如果有問題，早就被發現了」。所以，投訴舉報會被駁回，即使提告，大概率不會被受理。

也有自媒體發文指此事荒謬，寫一個人人格扭曲，難道就是抹黑？「明明存在醜，卻不容許作家暴露醜，揭示醜，譴責醜」。

儘管有些人認為，「毛星火」的舉動只是在博人眼球、提高網路流量，但一些附和者的出現，也讓有識之士憂心。

同濟大學人文學院教授張生24日發文表示，身為作家和教授，有必要為莫言一辯，否則未來有更多作家會被告，他自己也可能因言獲罪。

他說，歷史的豐富和現實的殘酷遠不是歷史教科書和文學可以窮盡的；真實的歷史有可能比莫言描寫的還令人震驚和不能接受。

他不無悲哀地感到這些年教育失敗，因為學生學會了「非此即彼的惡毒告密和動輒使用政治和法律手段來陷害他人，並且對一切與自己不一樣的思想和文化都充滿了仇恨」。

他並指出，近年來，社會越來越不寬容，又越來越充滿禁忌，其中尤以所謂的「歷史政治正確」禁忌為甚。一個偏狹的社會不僅不可能產生文化的發明，也不可能出現科技的創新，只會出現歷史的停滯和倒退。