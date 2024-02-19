梵谷、林布蘭真跡到台灣 英國國家藝廊首次出借奇美博物館
台灣奇美博物館宣布，將於5月引進國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》（Masterpieces from the National Gallery, London），這是英國國家藝廊200年首度赴台，帶來50位大師真跡，包括文藝復興三傑之一的「拉斐爾」、荷蘭光影大師「林布蘭」、後印象派藝術巨擘「梵谷」等，總計52幅原作，呈現橫跨400年的西洋繪畫史縮影。
由奇美博物館、英國國家藝廊共同主辦的《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，將於5月2日在台南奇美博物館盛大展開。這是英國國家藝廊自1824年成立以來，第一次將畫作出借至台灣，是一場百年難得一見的展覽。
英國國家藝廊公認為世界最偉大的美術館之一，館內收藏13世紀至20世紀逾2300幅藝術名畫，此次特別精選52件大師之作，包括波提切利、拉斐爾、提香、卡拉瓦喬、林布蘭、哥雅、透納、塞尚、莫內、雷諾瓦、高更、梵谷等等，引領民眾從文藝復興到印象派，認識西洋繪畫史超過400年的精華概貌。
奇美表示，《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》去年曾於上海、首爾、香港等地巡迴，所到之處皆造成轟動，在上海更是吸引逾40萬人參觀，極高的討論度被譽為是前所未有的重量級展覽。奇美博物館與英國國家藝廊多次接洽討論，在攜手克服重重難關後，終於成功合作，奇美也成為英國國家藝廊指定的台灣唯一合作館所。
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