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佛經用畫的 「我的心．經」200多幅完售

記者徐碧華／即時報導
王馨薇以「小女孩」為主題，創作《宿植德本，種諸善根》，家長和小女生很喜歡。 （台北新藝術博覽會／提供）
王馨薇以「小女孩」為主題，創作《宿植德本，種諸善根》，家長和小女生很喜歡。 （台北新藝術博覽會／提供）

「原來佛經也可以用畫的！」一位遊客參觀「我的心．經」秘境藝術展這麼說。他無從下手了，200多幅展出作品銷售一空，全已貼上紅點。這是台北新藝術博覽會（A.R.T.）今年第一場展前展，大部分同意畫作後送，主辦單位決定延長展期到2月18日。

展出地點在淡水聖觀音，也就是國片《小子》中出現的千手千眼觀世音菩薩，金氏世界紀錄™認證為「最大鋼製雕塑」。但春節期間最夯的打卡點反倒在聖觀音座下，「大自在王佛寺」的大殿首次裝點整齊，而且開放拍照，成了最令香客驚嘆的藝術品。

隨著「我的心．經」藝術展延期，大殿也開放參觀， 16、17、18日都開放，從早上10點到下午4點。大殿挑高一、二樓，藝術展在二樓。

《妙法蓮華經／慈眼視眾生，福聚海無量》是Carol Chou的創作系列，「我的心．經」作品都取妙法蓮華經中的一句話創作。Carol說：「重點在慈眼，最高的眼是心，講的是菩薩的心。」

菩薩的心是什麼？Carol說，菩薩有熾然心，祂想要救度眾生，內心熱情，像火一樣。而畫面中的水代表與眾生互動的方式，像觀世音菩薩，表達出來的似水一樣的溫柔。

有三幅創作用「時間」表達，Carol說，慈悲為諸佛的第一力，諸佛的慈悲是三世平等的，過去、現在、未來一切整合來看，才知道如何慈悲的對待一個眾生。

王馨薇以「小女孩」為主題，創作《妙法蓮華經／宿植德本，種諸善根》，有一家人帶著三個小女孩觀賞，三個小女孩一口氣選了五幅作品。王馨薇在現場跟來賓解釋創作理念，她說，自己把教育小孩的想法放入藝術中：心存慈悲、愛護小動物；心存光明，念常歡喜，懂得欣賞美。

唉？闡述妙法蓮華經竟出現西洋棋？藝術家陳誼欣用西洋棋、對弈表達《心念不空過，能滅諸有苦》。導覽人員說，陳誼欣認為苦來自對立，例如善跟惡、天使與惡魔的對立，兩者互相拉扯。滅苦是透過智慧去圓滿的解決，圓滿掉這個對立相。

「我的心．經」200多幅作品全都是AI生成圖，再加上藝術家在生成圖手繪圖騰等。導覽人員指出，隨著AI的進化、指令的複雜，作品的畫面更為精緻。有的作品手繪多，完全可以辨識是那位藝術家的創作。

另一方面，AI生成圖也開始進化成動畫，運用到電子書上，《千日談》已配上動畫（https://abc9278.sg-host.com/daysTalk2_3/mobile/index.html）。

主辦單位表示，台北新藝術博覽會（A.R.T.）今年主題訂為「異次元」，佛經中的故事很切題，香客也很喜歡，考慮在聖觀音再辦一場展前展。

「我的心．經」200多幅作品全都是AI生成圖，這幅撒貞明作品手繪多，有濃濃的「小...
「我的心．經」200多幅作品全都是AI生成圖，這幅撒貞明作品手繪多，有濃濃的「小撒」風格。 （記者徐碧華／攝影）
「我的心．經」秘境藝術展開紅盤，200多幅作品全貼上紅點，本周六、日可以看展，沒...
「我的心．經」秘境藝術展開紅盤，200多幅作品全貼上紅點，本周六、日可以看展，沒得買了。（記者徐碧華／攝影）
圖為《慈眼視眾生，福聚海無量》系列，火代表菩薩內心熾然，願度眾生，水是對待眾生方...
圖為《慈眼視眾生，福聚海無量》系列，火代表菩薩內心熾然，願度眾生，水是對待眾生方式，似水溫柔。 （台北新藝術博覽會／提供）
淡水聖觀音座下大殿裝點整齊，香客驚艷其莊嚴，紛紛拍照打卡。（緣道觀音廟／提供）
淡水聖觀音座下大殿裝點整齊，香客驚艷其莊嚴，紛紛拍照打卡。（緣道觀音廟／提供）

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