巴黎聖母院持續修復 塔尖公雞風向標「再次出現空中」

圖為2月13日拍攝的巴黎聖母院塔尖及公雞風向標。 （中新社）

巴黎聖母院 維修工作目前仍在進行並繼續取得進展，聖母院塔尖「初露芳容」。

為維修之前遭大火破壞的巴黎聖母院，工人在完全拆除聖母院外牆舊腳手架後，又安裝了大量新的腳手架，特別安裝在受損很嚴重的屋頂和塔尖。自2月12日起，塔尖部分的腳手架被陸續拆除。安放在塔尖的公雞風向標曾被腳手架包圍起來，人們一度難以目睹其外觀。而在2月13日，它基本展露在世人面前。

法國總統馬克宏 13日通過社交媒體對維修工作的這項進展予以肯定。他表示，巴黎聖母院的塔尖「再次出現在天空中」，這是「法國人的驕傲」。他還同時發了兩張相關照片。

現場看到，腳手架的拆除工作有條不紊，起重機將腳手架一根一根拆除，塔尖部分已部分展露出來，金色的公雞風向標熠熠生輝。不少民眾在巴黎聖母院周圍拍照留念，共同見證聖母院的這一重要時刻。市民在受訪時紛紛表達對再次目睹聖母院塔尖的欣喜之情。

巴黎聖母院塔尖的公雞風向標於去年12月16日被重新安放，由建築師菲利普·維倫紐夫（Philippe Villeneuve）設計，象徵巴黎聖母院的涅槃重生。

馬克宏此前表示，巴黎聖母院將於今年12月8日如期重新對宗教活動及公眾開放。法國媒體稱，在今年夏天的巴黎奧運 會期間，聖母院的維修工作仍將繼續進行。