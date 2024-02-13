我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不付錢就不保護？ 拜登抨擊川普：愚蠢可恥且危險

彭博：2024無論拜登或川普當選 中國都是輸家

考古學家夢裡「受邀到海底」果真打撈到數百年前沉船

中央社河內13日專電
越南廣義省綜合博物館副館長段玉奎帶領過近10次的沙黃文化遺址挖掘任務，在30多年的考古工作中曾遇過不少玄妙的事情。（中央社）
越南廣義省綜合博物館副館長段玉奎帶領過近10次的沙黃文化遺址挖掘任務，在30多年的考古工作中曾遇過不少玄妙的事情。（中央社）

越南欲將轄內的沙黃文化遺址申請為世界遺產，考古學家段玉奎是幕後功臣。段玉奎從事考古30多年，曾夢見受邀至海底世界走走，不久就在當地打撈到載有陶瓷的16、17世紀沉船。

沙黃文化（Sa Huynh）距今已有3000多年，被認為是占婆文化的前身，由於相關遺址散落在越南中、南部沿海及其島嶼上，越南探勘挖掘並竭力將沙黃文化推向國際，除了解讀歷史密碼，也有強化聲索南海主權論述的政治目的。

根據統計，越南目前已開挖20多處的沙黃文化遺址，廣義省綜合博物館副館長段玉奎（Doan Ngoc Khoi）負責近10次的挖掘任務，共發現超過上萬件沙黃文化有關文物。而考古探勘除仰賴科學技術，冥冥之中也有股力量在牽引。

從事考古工作30多年的段玉奎向中央社表示，西元2000年初期，他率隊在廣義省（Quang Ngai）西茶（Tay Tra）桑河（Song Tang）河谷探勘一直沒有斬獲，2009年突然來了一場大洪水，意外讓考古工作取得突破。

段玉奎說，河床遭洪水沖刷後，露出一層層土壤宛如蛋糕橫切面，他們一看就知道那是前人在此生活過的痕跡，進而說服相關單位支持考古隊進一步擴大開挖，經3年挖掘，果然找到很多文物。

這3年考古過程中，神奇的事情陸續發生。段玉奎回憶，由上百人組成的考古隊為了就近取水，便在河床上搭帳篷住下，每一次下雨，大水都會沖走河床上的一切，但他們的帳篷和人員都平安無恙。

沙黃文化還有一個特色就是會將逝世的人安葬在陶罐裡。段玉奎有天晚上夢見團隊在開挖遺址時受傷，他隔天一早提醒眾人安全第一，當天在吊掛一個罐墓時，鐵鍊突然斷成好幾截，但沒人被鐵鍊砸傷、罐墓也沒有破損。

除沙黃遺址外，廣義省海域因位於古代貿易航線上，過去還曾打撈出不少沉船。段玉奎回憶，1999年在廣義省平洲（Binh Chau）駐紮時，夢見有人邀請他到海底逛一逛，他驚醒後在桌前坐了一下才回床上睡覺，沒想到那個夢又繼續。

段玉奎說，這一次夢中出現3艘船，其中一艘滿是皇妃與宮女，這些人再次邀請他到海底走走，他在夢中以「家中還有父母要照顧無法前行」推辭。未料一個月後，一名地方官員來訊表示，當地漁民發現一艘沉船。

「潛入海底勘查的時候，景象和夢裡一模一樣」，段玉奎才恍然大悟是先人入夢欲提前告知消息。考古隊順利將沉船吊起，研究後得知這艘載著陶瓷的16、17世紀古船是被砲彈擊沉，船身與陶瓷碎片至今仍保存在館內。

沙黃文化其中一個特色就是會將逝世的人安葬在陶罐裡，圖為廣義省綜合博物館人員正在罐...
沙黃文化其中一個特色就是會將逝世的人安葬在陶罐裡，圖為廣義省綜合博物館人員正在罐墓旁講解。中央社記者陳家倫廣義省攝 113年2月13日【作者：中央通訊社，日期：2024-02-13，數位典藏序號：20240213150448120】
沙黃文化距今已有3000多年，被認為是占婆文化的前身，相關遺址散落在越南中、南部...
沙黃文化距今已有3000多年，被認為是占婆文化的前身，相關遺址散落在越南中、南部沿海及其島嶼上。圖為位於廣義省的一處沙黃文化遺址。中央社記者陳家倫廣義省攝 113年2月13日【作者：中央通訊社，日期：2024-02-13，數位典藏序號：20240213150446042】

越南 洪水 博物館

上一則

美法日聯合國發行龍年郵票 凶樣可愛都有

延伸閱讀

富國島遭丟包 滯留旅客全數返台

富國島遭丟包 滯留旅客全數返台
遊越南富國島 台灣292遊客遭丟包 恐無回程班機

遊越南富國島 台灣292遊客遭丟包 恐無回程班機
遊越南富國島 台灣292旅客遭丟包

遊越南富國島 台灣292旅客遭丟包
清大考古發現蛇形陶把 推估距今4000年前

清大考古發現蛇形陶把 推估距今4000年前

熱門新聞

疫情過去後，許多人提起大大小小的行李，迫不及待返鄉看看。（本報系資料照片）

返鄉二三事

2024-02-07 01:02

一樣鄉思兩地愁

2024-02-10 01:01
成都大慈寺歷史街區的老宅。（攝影∕楊明）

槐樹街上的法國梧桐

2024-02-10 01:02

超級模範好鄰居

2024-02-07 01:00

餐桌一瞥

2024-02-09 01:01

年糕

2024-02-11 01:00

超人氣

更多 >
華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...
「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」

「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」
2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元
白敬亭春晚表演「霸占C位」惹議… 魏大勛機智救場被讚爆

白敬亭春晚表演「霸占C位」惹議… 魏大勛機智救場被讚爆
紐約70歲獨居亞裔翁食物中毒 AI音響報警救他一命

紐約70歲獨居亞裔翁食物中毒 AI音響報警救他一命