台灣竹編家創作惦記家鄉情 年年有餘燈飾閃耀溫哥華

台灣竹編工藝師蔡惠婷的創作「年年有餘--生命禮物」（The Gift of Box）燈飾當地時間6日正式點亮，成為溫哥華西端最美的夜景。（展覽主辦方提供）

農曆新年將屆，溫哥華市區亮起許多燈籠裝置藝術，其中由台灣竹編工藝師蔡惠婷創作「年年有餘--生命禮物」（The Gift of Box）燈飾昨晚正式點亮，成為溫哥華西端最美的夜景。

蔡惠婷編織25個竹圈吊在街道樹上，一隻隻可愛的魚兒穿梭在竹環間，象徵豐收分享，也蘊含遊子惦記家鄉的情感。

「魚」和「餘」同音，在新年時刻，華人 家庭的餐桌上總有一條魚，代表「年年有餘」，意喻豐足富裕，新的一年有更多東西可以分享。

「魚」也是上天給加拿大 的禮物，令其擁有豐富的漁產資源，尤其鮭魚是原住民 的主食，也象徵豐富性和綿延不絕。

蔡惠婷對中央社表示，很高興竹編串起的「年年有餘」燈飾在溫哥華點亮，以此黏合台灣和加拿大的文化內涵。

她說，每逢佳節倍思親，這次竹魚燈飾也傳遞著家鄉與海外遊子們的關係。「看到小鮭魚游著，想到牠們洄游的特性，無論曾經游得多遠，最終都能找到回家的路。」

身形嬌小的蔡惠婷，臉上總帶著羞澀感，很難想像她竟能耐住在田野間砍竹、扛竹的苦力；當她專注竹編創作時，又有著令人敬仰的自信感。

台南在地長大的她，因緣際會認識竹藝大師張永旺，開啟探索竹子的生涯。後來又研究三大竹藝師莫永崇、盧靖枝、翁明輝技藝，也透過田野調查，將過去在客廳裡從事竹編婦女們的經歷化做自己養分。

她說，竹子是台南上百年文化的重要載體，從養殖漁業的魚籠、陣頭的盾，到慶典的龍首，竹子應用於台南各地各族各行各業。每一個竹器、竹工藝品都有一段故事，她將古老的竹藝轉化為現代生活用品，每件作品都優雅地捕捉工藝大師與材料之間的化學反應。

蔡惠婷表示：「我的品牌--竹曰（Bamboo Says），就是讓竹子自己說話。」

蔡惠婷是受邀參與溫哥華「農曆新年節慶」（Lunar Festival）的藝術家之一，這次她還將在溫哥華培養一群有興趣學習竹編的朋友，計畫為明年溫哥華農曆新年節慶創作大型竹燈籠。