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法國維蘇亞洲影展台灣主題國 除夕將不間斷播放台灣電影

中央社／巴黎6日電
第30屆維蘇亞洲影展7日開幕，台灣受邀為主題國。駐法國台灣文化中心主任胡晴舫（右2）與國際影人、評審、策展人合照。（中央社／駐法國台灣文化中心提供）
第30屆維蘇亞洲影展7日開幕，台灣受邀為主題國。駐法國台灣文化中心主任胡晴舫（右2）與國際影人、評審、策展人合照。（中央社／駐法國台灣文化中心提供）

維蘇亞洲國際影展7日登場，台灣受邀擔綱主題國。影展和法國台灣文化中心同慶30周年，巴文中心主任胡晴舫說，邀請台灣展現雙方深厚情誼、對民主的支持及台灣藝術家的成就。

第30屆維蘇亞洲國際影展（FICA）6日登場，這是歐洲歷史最悠久的亞洲電影節，與同樣慶祝30周年的駐法國台灣文化中心（巴文中心）攜手打造「台灣主題國」活動。

今晚舉辦開幕式，影展頒發榮譽金相機（Cyclo d’or d’honneur）獎項給台灣影人杜篤之及周美玲；導演陳潔瑤則出席擔任評審團成員，並由旅法音樂家王雅平帶來揚琴小型演奏會。

胡晴舫接受中央社訪問時表示，維蘇亞洲影展與台灣影壇關係非常深厚。「今年影展慶祝30周年，在眾多亞洲國家中選擇台灣做主題國，意義非凡，代表影展對台灣的情感」。

巴文中心今年也慶祝30周年，「大家手牽手走過了30個年頭，也代表台灣電影在法國深耕30年，有這樣的夥伴非常榮幸和開心」。

胡晴舫指出，上任這兩年來，台灣受邀為克萊蒙費宏國際短片展、日內瓦黑電影國際獨立影展、雷恩影展等影展的主題國，一方面與台灣能見度及地緣政治因素有關，希望在這時表達對台灣的支持。

她表示，法國文化界長期都很支持台灣藝術家，「他們從來都在我們旁邊一起走，只是地緣政治會使得議題更加突出」。

另一方面，胡晴舫強調，是台灣創作家和影人本身的藝術成就讓主題國成為可能，「我們有夠強的藝術家和作品可以站在主舞台，作為美麗的文化櫥窗，面對歐洲觀眾」。因為有了藝術家和巴文中心30年耕耘，「和法國觀眾、文化界的互動與情緣已非常深厚，只是在這樣的時間點呈現台灣，讓人更加窩心和感動」。

影展創辦人鐵胡萬伉儷（Martine et Jean-marc Thérouanne）也向法媒表示，透過台灣主題國，想強調台灣「政治、經濟和社會的進程，以及島嶼邁向民主的長征」。

6日至13日影展期間，邀請台灣導演周美玲、陳潔瑤等影人赴法，播放「空山靈雨」、「愛情萬歲」、「大佛普拉斯」、「流麻溝十五號」等19部台灣電影。

2月9日，農曆除夕當天，是影展的台灣主題日，將整日不間斷播放台灣電影。

當天將舉行圓桌論壇，邀請周美玲及陳潔瑤、攝影師劉芸后、台灣電影專家倪娃法（Wafa Ghermani）、導演尚若白（Jean-Robert Thomann）出席，鐵胡萬伉儷也將共同參與。晚間則舉辦台灣之夜與貴賓酒會。

維蘇亞洲國際影展於1995年創辦，為法國十大電影盛事之一，是歐洲歷史最悠久的亞洲電影節，每年影展吸引近3萬名觀眾。

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