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前立委李慶華豪宅收藏將拍賣 包含秦孝儀送李煥祝壽墨寶

記者蕭雅娟／台北即時報導
秦孝儀落款書法字畫，目視有部分破損，落款是否該人真品請自行判斷，士林分署不負保證責任。（圖／士林分署提供）
秦孝儀落款書法字畫，目視有部分破損，落款是否該人真品請自行判斷，士林分署不負保證責任。（圖／士林分署提供）

台灣前立委李慶華涉詐領助理費532萬餘元台幣（約16.81萬美元），遭發布通緝，立法院委託行政執行署士林分署執行，日前已拍賣豪宅，仍不足清償，明天士林分署拍賣會，將拍賣豪宅中收藏品、物品，其中較特殊的收藏為，前故宮院長秦孝儀送給李慶華父親、前行政院長李煥80大壽的祝壽墨寶等物。

前立委李慶華2007年至2016年，涉詐領公費助理費532萬餘元台幣遭訴，新北地方法院2018年11月30日發布通緝，時效至2041年4月，立法院在2019年3月間撤銷撥付助理費處分，求返還已受領款項，李慶華逾期未返還，立法院移送士林分署執行。

士林分署指出，李慶華名下位於汐止區「日月光社區」23、24層的樓中樓豪宅及2個平面停車位，去年以2163萬元台幣（約68.36萬美元）拍定，車輛今年1月已30萬餘元台幣拍定，但仍不足清償欠繳各項稅費，立法院再指封拍賣地下停車位，屋內具有價值的收藏品及用品。

士林分署指出，明日為農曆春節前最後一波聯合拍賣會，主要拍賣標的李慶華豪宅中的有價值的動產65項及一個地下平面停車位，項目琳瑯滿目，有畫、書法、按摩器材、相框、貝殼裝飾托盤、音響、再現出版叢書、抽屜櫃、快煮壺、燈具、藝術品等合計65項，較為著名的有創「氣功飛白一筆書」大師曾璽、獨創「秦體字」大師秦孝儀、祝壽文等作品，多為致贈給李李慶華父親，也就是前行政院長李煥80大壽作品。

士林分署指出，拍賣會從台北時間2月6日下午2時30分開放登記，下午3時登記截止、正式競價拍賣，拍定人須當場以「現金」或以「信用卡刷卡」或「經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票」等方式支付拍定價金。

拍賣 通緝 支票

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