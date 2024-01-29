埃及金字塔修復工程惹議 挨轟只差沒貼磁磚

圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區遊覽。(新華社)

埃及一項雄心勃勃的計畫想修復孟卡拉（Menkaure）外觀，主事者稱這項工程堪稱世紀計畫，但在把施工影像上傳社媒後引來抨擊，專家直斥「荒謬」，說就差沒貼上磁磚。

埃及當地的獨立英語新聞網「埃及大街」（Egyptian Streets）指出，孟卡拉是吉薩金字塔（Great Pyramid of Giza）群3座金字塔裡最小的一座（最大者為古夫金字塔、其次是卡夫拉金字塔）。埃及的觀光與古蹟 部與一支日本 團隊想將還原孟卡拉金字塔原貌。

相關修復程序包含研究、記錄，預計花3年時間最終將孟卡拉金字塔外貌回復；孟卡拉金字塔外壁的花崗岩塊完好無損者不到一半。

法新社報導，在本月26日上傳至臉書（Facebook）的影片中，主其事的埃及古蹟最高委員會（Supreme Council of Antiquities）秘書長瓦奇瑞（Mostafa Waziri）展示工人在孟卡拉金字塔底部鋪設花崗岩磚的狀況。

孟卡拉金字塔距離獅身人面像、較大的卡夫拉（Khafre）金字塔與古夫（Khufu）金字塔不遠。

孟卡拉金字塔最初興建時以花崗岩包覆，飽經歲月風霜後已剝落頗多部分。修復工 程目標是重建花崗岩層，恢復結構的原本樣式。

這項計畫由埃及與日本團隊合作，瓦奇瑞說工程預計持續3年，將是「埃及於21世紀獻給世界的禮物」。

然而在他所公布的影片下方，卻湧入數十名憤怒留言批評這項工程。

埃及古物學者韓納（Monica Hanna）寫道：「不可思議！就差沒給孟卡拉金字塔貼磁磚了！我們什麼時候才能終結埃及古蹟管理的荒謬行徑？」

她還說，所有關於修復古蹟的國際原則都禁止這類干預手段，呼籲全體考古學者「即刻動員」。

還有一些諷刺性的留言。有人問道「打算什麼時候把比薩斜塔（Tower of Pisa）扶正？」還有人說「別貼磚了，何不用壁紙把金字塔包起來？」

埃及的古蹟和紅海風光吸引許多全球遊客，旅遊業對埃及經濟約有10%貢獻，但當地古蹟保存議題經常引發熱議。

近期開羅的歷史區域有一大片地帶遭到破壞，為此也讓通常不得從事政治活動的公民社會出現動員，人們把對抗政府的行動焦點擺在都市計畫和古蹟議題上。

之前最新的爭論重點落在埃及第2大城亞力山卓市（Alexandria）15世紀的阿布阿巴斯穆爾西清真寺（Abu al-Abbas al-Mursi mosque）上。