郎朗香港迪士尼開音樂會 演奏「冰雪奇緣」、「獅子王」等經典曲

1月27日, 世界知名鋼琴家郎朗(左一)首次踏上香港迪士尼樂園奇妙夢想城堡舞台,與客席指揮趙增熹,以及弦樂四重奏樂團攜手合作,配合令人嘆為觀止的舞台視覺特效,為觀眾獻上了扣人心弦的45分鐘現場演奏。(中通社)

中國鋼琴家郎朗27日在香港迪士尼 樂園奇妙夢想城堡舞台舉行音樂會,演奏14首經典迪士尼樂曲。

在台下觀眾的歡呼聲中,郎朗和迪士尼代表卡通人物米奇老鼠一同登台,為音樂會拉開序幕,隨著琴音響徹樂園夜空,迪士尼朋友也逐一出場,包括「冰雪奇緣」電影系列的愛莎、「可可夜總會」的米哥、「美女與野獸」的貝兒與野獸等。

「在迪士尼樂園城堡前舉辦現場音樂會,是我一直以來的夢想。這一次,能够登上香港迪士尼奇妙夢想城堡舞台,可以說是真正的夢想成真。」演奏會前,郎朗回憶了自己關於迪士尼的記憶。

13歲那年,作為鋼琴比賽獲獎的獎勵,他在父母老師的陪同下初次到迪士尼遊玩,「那是那時為止的人生裡,我最快樂的一天。」當時入園時聽到的歌曲,記憶猶新,他不由自主地哼唱起來。

當晚,整場音樂會郎朗共演奏14首經典迪士尼樂曲,包括「獅子王」的「Can You Feel The Love Tonight」(「今夜愛無限」)、「冰雪奇緣」的「Let It Go」(「隨它吧」)、「世界真細小」等。立體光雕投影等舞台視覺特效,配合迪士尼獨有的說故事方式,將古典音樂與迪士尼「魔法」結合,郎朗為觀眾獻上扣人心弦的45分鐘現場演奏。他相信,這次在迪士尼舉辦的音樂會可為觀眾帶來一個新角度去接觸及欣賞古典音樂。

在郎朗看來,香港這座國際大都市擁有非常好的音樂品味,「香港觀眾對於東西方的音樂都非常在行。」他說每次在港演出都能感受到觀眾對藝術發自內心的尊重,他也透露明年將有計畫在赴香港演出。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示,很興奮能夠在迪士尼奇妙夢想城堡欣賞到郎朗的演出,莫偉庭相信,憑藉郎朗對迪士尼經典音樂的演繹,加上令人讚嘆的視覺效果和迪士尼細膩的說故事方式,這場音樂會是對香港迪士尼娛樂體驗進一步的昇華。